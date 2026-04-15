Alma Ezcurra advierte de que la regularización de inmigrantes es una "chapuza" y se convertirá en un "coladero"

Archivo - La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha rechazado hoy la regularización de inmigrantes aprobada ayer por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha asegurado que se trata de una "chapuza" y ha advertido de que se convertirá en un "coladero".

También se ha referido, durante una entrevista en 'La Mirada Crítica' de 'Telecinco', recogida por Europa Press, a la imputación de la mujer del presidente y cree que éste sí aguantará ver a su mujer sentada en el banquillo y ha ironizado con que tras saberlo mientras estaba de viaje oficial, "ha mandado una carta desde China con amor".

Ezcurra ha precisado que la regularización masiva que ha llevado a cabo el Gobierno les parece una "chapuza". Se trata, ha dicho, de un decreto diseñado para convertirse en un "coladero" porque por mucho que incluya requisitos más duros, el mismo Gobierno ha reconocido que los no regularizados no serán expulsados.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno vende la solución al problema que han creado y dicen que los que no aceptan "sus chapuzas" son "inhumanos".

Al ser preguntada por la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que apoyó el PP en la que se pedía la regularización de inmigrantes, Ezcurra ha explicado el PP apoyó la toma en consideración porque iba respaldada por 700.000 firmas ciudadanas. Pero presentó enmiendas para que la regularización no fuera masiva, sino individualizada y vinculada a un contrato de trabajo para los solicitantes que no tuvieran antecedentes penales ni juicios pendientes.

Pero ha señalado que como el Gobierno no logró la mayoría en la Cámara, ha decidido ahora saltarse todos los plazos y lo ha hecho "por la puerta de atrás".

NO HABRÁ MOCIÓN DE CENSURA POR LA IMPUTACIÓN DE BEGOÑA GÓMEZ

En cuanto a si la imputación de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, podría servir para que el PP impulsara una moción de censura, la dirigente popular ha descartado esta opción por que no salen los números.

En su opinión, ahora es el momento de reconocer el trabajo de los jueces frente a los ataque que están recibiendo por parte del Gobierno, en especial el juez Juan Carlos Peinado, que ha llevado a cabo la investigación contra la mujer de Sánchez.

Dicho esto, ha señalado que la futura imagen de la mujer de Sánchez en el banquillo sorprende a los socios europeos pero cree que el presidente del Gobierno lo aguantará y pone el ejemplo de que le ha pillado de viaje oficial en China y "ha mandado una carta desde China con amor".

Ezcurra admite que podría haber un estatuto más claro sobre el papel de las mujeres de los presidentes del Gobierno, pero también recuerda que las mujeres del resto de los presidentes no han generado ningún problema: "es un hecho específico de este Gobierno".

CATALÁ PONE A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA EL EXPEDIENTE COMPLETO

Al ser preguntada si el PP adoptará medidas contra la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, después de conocerse que la Fiscalía Anticorrupción la investiga junto a dos concejales y a la presidenta del Puerto de Valencia por presunta prevaricación en colocaciones a dedo, Alma Ezcurra se ha remitido a las propias declaraciones de la regidora valenciana, que ha dicho que pone a disposición de la Fiscalía el expediente completo.

Y en cuanto al juicio del 'caso Kitchen', en el que se juzga el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas con medios del Estado, y sobre si éste afectará a Juanma Moreno en las elecciones andaluzas, la dirigente popular ha explicado, por el contrario, que cuando se mira la actualidad judicial, no hay día que no se encuentre a alguien del PSOE. Además, ha añadido que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no tiene a nadie en su dirección que esté implicada en ningún caso de corrupción.

SOBRE NEGOCIACIÓN CON VOX: DOS NO DISCUTEN SI UNO NO QUIERE

La vicesecretaria del PP también se ha referido a las declaraciones de ayer del dirigente de Vox José María Figaredo, quien culpó a Génova de dificultar las negociaciones con las CCAA para formar gobierno. "Nada nuevo en el frente", ha señalado antes de precisar que tienen claro cuál es su adversario y enemigo político, que es Pedro Sánchez y en cuanto a las negociaciones, ha advertido de que "dos no discuten si uno no quiere".

Por lo tanto, ha explicado que van a seguir en una negociación "tranquila" para formar los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León.