Almeida acusa a Sánchez de reformar del Código Penal "a la carta" para delincuentes

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la reforma del Código Penal --con la sedición y la malversación de fondos públicos-- "no puede ser a la carta" y "determinada por los delincuentes".

Desde su punto de vista como abogado del Estado, Almeida ha insistido en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, que la reforma del Código Penal "no puede ser a la carta y no se puede adaptar a las circunstancias personales de los delincuentes, no puede haber un trato de favor por razones políticas".

"Sorprende que sean los delincuentes los que determinan cómo queda el Código Penal", ha remachado Almeida, que ha apuntado que desde un punto de vista político para la ciudadanía "resulta incomprensible diferenciar (en la malversación) que uno se lo lleve a su bolsillo o que quiera dar un golpe a la democracia en Cataluña".