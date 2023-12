Almeida dice que Madrid es "la esencia de la Constitución" y "la locomotora de España por mucho que moleste a algunos"

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que hay que "repudiar" a todos aquellos que "no buscan la concordia, que no buscan el entendimiento" y que se salen "del marco constitucional".

En declaraciones a los periodistas desde el acto institucional de la Comunidad de Madrid por el Día de la Constitución, el alcalde ha reivindicado la Transición y la Constitución de 1978, que han dejado "la mejor época de paz y prosperidad de la historia reciente".

Así, ha censurado de nuevo la unión del PSOE con Junts, dos formaciones que "se tienen que reunir en Ginebra con un mediador internacional, lo cual es absolutamente inexplicable, salvo en la España disparatada y enloquecida de Pedro Sánchez", en la que asegura que pretende meter a los españoles.

Frente a ello, el alcalde ha trasladado que hay que transmitir a los madrileños el mensaje de que la capital es "el mejor símbolo de los valores constitucionales" y una ciudad "abierta, acogedora, integradora, donde no se repudia al que piensa distinto, donde no se señala al que piensa diferente y donde no se persigue al que no comparte una serie de planteamientos".

"Esa es la esencia de Madrid, esa es la esencia de la Constitución de 1978, Madrid ha aprovechado las oportunidades que nos daba el marco constitucional y el marco autonómico, somos la locomotora en estos momentos de España, por mucho que moleste a algunos y por mucho que se nos perjudique por parte del Gobierno de España", ha expresado Martínez-Almeida.