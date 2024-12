Almeida exige a Maroto que deje su acta de concejala por el whatsapp con Aldama "porque ha mentido"

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pedirá la reprobación de la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, en el Pleno del próximo lunes y le exige dejar su acta de concejala tras los whatsapp enviados con el presunto comisionista del 'caso Koldo', Víctor de Aldama.

"No está en condiciones de seguir siendo portavoz socialista ni de mantener el acta de concejala en el Ayuntamiento", ha defendido este jueves el regidor ante los periodistas desde la antesala del Pleno del Palacio de Cibeles, tras las conversaciones publicadas por 'ElConfidencial'.

Considera que Maroto debe dar "explicaciones" porque no puede haber "sombra de duda ni sospecha alguna" sobre su implicación en una trama de corrupción.

"Hemos conocido hoy hechos gravísimos que acreditan un nuevo vínculo de Reyes Maroto con lo que el Tribunal Supremo denomina una organización criminal y con personas que integran esa organización criminal", ha censurado.

Martínez-Almeida ha defendido que Maroto "no está en condiciones" de seguir siendo portavoz del Grupo Socialista ni de mantener el acta de concejal. En el caso de que no adopte esta decisión, ha informado de que el Grupo Municipal Popular va a presentar una moción de urgencia en el Pleno ordinario del lunes para solicitar que dé explicaciones y proponer su reprobación.

"Esta semana y la anterior semana Reyes Maroto me acusaba de dar mayor valor a la palabra de un delincuente confeso como Víctor Daldama que a la palabra suya o de cualquier otra persona implicada. Pues bien, aquí está la prueba de por qué le doy más valor a la palabra de Víctor de Aldama", ha incidido.

También, cree que la portavoz socialista debe explicar las reuniones que se produjeron en su etapa como ministra de Turismo en sus dependencias.

"Reyes Maroto debe dimitir como concejala del Ayuntamiento de Madrid no está en condiciones de ser portavoz del Grupo Municipal Socialista no puede seguir mintiendo a los madrileños tiene que aclarar, insisto, cuántos whatsapps cuántas conversaciones y de qué temas trató con Víctor de Aldama", ha afirmado.

NO REÚNE "CONDICIONES DE EJEMPLARIDAD"

Considera así que la portavoz socialista no reúne "las condiciones de ejemplaridad porque ha mentido de manera masiva". "Acreditada la mentira y los vínculos que tiene con estas personas, Reyes Maroto no puede continuar en su condición de concejal", ha apostillado.

Por ello, el alcalde se ha referido al plano de la ejemplaridad, donde considera que Maroto no cumple por "mentir" a los madrileños. En la parte penal, se ha referido a una "trama de hidrocarburos" que no hubiera podido salir adelante "si no es por la intervención del Ministerio de Industria y de personas del Ministerio de Industria que se reunieron con aquellos que están imputados en el Tribunal Supremo".

"Parece difícil pensar que quien escribe 'Disculpa por el retraso Víctor' con esa familiaridad no tuviera una relación previa en función de la cual además se hubieran intercambiado los teléfonos móviles", ha concluido.