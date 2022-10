Almeida pide a los jóvenes decir "basta" a Sánchez porque solo busca que sean "cautivos de la paguita o el subsidio"

Reclama a la juventud no dejarse "infantilizar" por "discursos facilones" y ser el movimiento que diga "basta ya" a la izquierda

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido este lunes a los jóvenes decir "basta ya" a las políticas del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos que, a su entender, solo buscan que sean "cautivos" de la "paguita o el subsidio". Según ha dicho, se trata de que los jóvenes tomen "las decisiones y no Pedro Sánchez" y no se dejen "infantilizar" ni "cautivar" por los discursos "facilones que hace la izquierda".

Así se ha pronunciado en la apertura de la segunda convención sectorial del PP centrada en los jóvenes bajo el título 'A la altura de un gran país' que se celebra en el Centro Cultural Casa del Reloj de Madrid y que clausurarán el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En la sesión inaugural también ha tomado la palabra la presidenta de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul.

En su intervención, Almeida ha defendido más oportunidades para los jóvenes porque "no serán un gran país si no son capaces de darle un futuro a la juventud". A su entender, la "gran diferencia" entre el PP y la izquierda es que ésta "no quiere que los jóvenes" decidan por sí mismos sino que busca hacerles "cautivos y dependientes".

Sin embargo, ha señalado que el PP quiere dar a los jóvenes las herramientas para que sean ellos los que "tomen las decisiones" y marquen "las riendas" de su vida. "Esa es la diferencia fundamental entre tener una sociedad cautiva, como pretende la izquierda o tener una sociedad libre y abierta que es capaz de pensar por sí misma, como pretende el PP", ha abundado, para subrayar que esas dos posturas diferencian a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

ACUSA A LA IZQUIERDA DE BUSCAR "INFANTILIZAR" A LOS JÓVENES

Además, el regidor ha criticado la "ingeniería social" que, a su entender, aplica la izquierda en asuntos como la educación, diciendo que "no pasa nada" porque se pasa de curso con cuatro suspensos cuando eso aboca a los jóvenes al "fracaso". Frente a "esa izquierda que infantiliza" a los jóvenes, ha recalcado que el "esfuerzo, el talento y el mérito" es fundamental para "prosperar" y tener "un futuro", de forma que sean capaces de tomar "las riendas de su vida y sus propias decisiones".

"Si no somos capaces de proporcionaros trabajo, daros un subsidio y una paguita, lo que hace es empobreceros porque vosotros lo que queréis es un trabajo, no una paguita. Lo que queréis es poder realizaros profesionalmente, no un subsidio", ha proclamado Almeida, que ha pedido a los jóvenes que no se dejen "infantilizar" ni "cautivar" con esos "discursos facilones que hace la izquierda"

El alcalde de Madrid ha defendido las políticas en materia de vivienda del PP frente a la "intervención" en el mercado del alquiler de ciudades como Barcelona que ha llevado, según ha dicho, ha que los precios suban más que en Madrid. También ha apostado por las políticas de fomento de la natalidad y ha defendido una "cultura de la vida" y "la conciliación".

LA SALUD MENTAL, "TEMA FUNDAMENTAL"

Almeida también ha hecho hincapié en la salud mental y ha subrayado que es un "tema fundamental" que debe "formar parte del debate público". Según ha añadido, desde las administraciones "deben saber dar la adecuada respuesta" como están "haciendo desde la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento".

Finalmente, el regidor madrileño ha recalcado que los jóvenes deben liderar el movimiento que diga "basta" a las políticas de la izquierda, "tirando del resto de la sociedad". "Tenemos que sentirnos orgullosos de una juventud que, a pesar de las adversidades y la ingeniería social de la izquierda, no se resigna", ha aseverado.