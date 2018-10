Alonso afirma que Sánchez "ayer no actuó como presidente" ante el "inmovilismo" de Torra y evidenció "debilidad"

Publicado 10/07/2018 10:41:21 CET

BILBAO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, cree que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, no actuó "ayer como presidente del Gobierno" en la reunión que mantuvo con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y evidenció "debilidad" ante el "inmovilismo" del dirigente catalán.

Alonso se ha referido de esta manera, en una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, a la reunión que mantuvieron Sánchez y Torra para abordar la situación de Cataluña.

El presidente del PP vasco ha señalado que la combinación del "inmovilismo" de Torra y la "debilidad" de Pedro Sánchez genera "una expectativa que es imposible de satisfacer".

"Cuando un Gobierno es débil y no se expresa con absoluta claridad, genera una expectativa que después va a frustar porque no está en su mano realizar determinadas concesiones a los independendistas y porque los independentistas no han variado su hoja de ruta", ha afirmado.

Por lo tanto, cree que Sanchez no actuó "como un presidente del Gobierno" porque "más alla de lo simpático que quiera demostrar que es y más alla de que lidere un partido político que tiene una posición determinada", se "ha enfundando el traje de presidente del Gobierno", aunque haya llegado "de aquella manera".

En este sentido, ha asegurado que en la reunión con Torra "no era el presidente del Gobierno" sino que estaba generando "una expectativa que desborda la Constitucion, desborda las leyes y es imposible de aplicar".