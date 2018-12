Alonso (PP) pide a Marlaska que "se imponga" para no transferir prisiones y asegura que la SS "no se va a traspasar"

Publicado 27/11/2018 11:17:57 CET

Afirma que el PNV "está fabricando una bomba atómica" con el nuevo estatus, para amenazar con que la tienen "si cae algo en Cataluña"

BILBAO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "se imponga" en el Gobierno de Pedro Sánchez para que transfiera prisiones Euskadi porque, cuando el PNV reclama este traspaso, se refiere a la política penitenciaria y acercamiento de presos de ETA. Además, ha asegurado que la gestión económica de la Seguridad Social "no se va a traspasar". "No lo vamos a permitir", ha afirmado.

Tras apuntar que los jeltzales "apuñalaron" a Mariano Rajoy, y advertir al PSOE de que "le darán la espalda" cuando consigan lo que "le quieren sacar", ha aseverado que el PNV "está fabricando una bomba atómica" con el nuevo estatus pactado con EH Bildu, para amenazar con que la tienen "si cae algo en Cataluña".

En los desayunos de Fórum Europa-Tribuna Euskadi, Alonso ha criticado "la enorme ingratitud y la profunda deslealtad" del PNV hacia el Gobierno de Mariano Rajoy, con el que, según ha recordado, llegó a un pacto de Presupuestos, y "a acuerdos de fondo, históricos en la renovación del Concierto Económico o de la renovación quinquenal del Cupo".

A su juicio, "ha sido el mayor avance político que se ha llegado en esta legislatura", también en inversión infraestructuras, como el TAV, y ha apuntado que los jeltzales, "en cuanto pensaron que ya no había nada más que sacar, apuñalaron al Gobierno al que habían estado sosteniendo".

En este sentido, ha recordado que ayer hubo en Bilbao una reunión entre los Ejecutivos central y vasco porque "hay prisa por cobrar el precio del apoyo que ellos dieron a Pedro Sánchez" para ser presidente del Gobierno. En este sentido, ha aconsejado al PSOE "que no se engañe y que se ande con ojo", aunque "igual son más listos" que los populares porque les han dicho que "pondrán un calendario para hablar de transferencias".

"En cuanto le saquen lo que le quieren sacar, les darán nuevamente la espalda (a los socialistas), pero les habrán quitado el discurso y el alma", ha advertido.

EMPLAZAMIENTO A MARLASKA

Además, ha emplazado al ministro del Interior, Fernando Grande-Markaska, a que imponga al Ejecutivo "su criterio" a negarse a transferir de prisiones y "que no se engañen" porque el PNV, al reclamar el traspaso de esta materia, habla de política penitenciaria y acercamiento de presos de ETA.

Sobre la gestión económica de la Seguridad Social, ha asegurado que no se va a traspasar. "No lo vamos a permitir y eso no se va a hacer. No se va a romper la caja única, y no se va a jugar con la garantía de millones de pensionistas", ha precisado. Además, ha pedido a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales ya, para evitar un "macrodomingo" o un "superdomingo electoral".

"FABRICANDO BOMBAS ATÓMICAS"

Alfonso Alonso ha considerado que el PNV "ha liquidado el Estatuto" con el acuerdo de nuevo estatus que ha suscrito con EH Bildu, y ha apuntado que se sabe que "están fabricando un bomba atómica", pero la gente cree que "no la van a usar porque Urkullu es muy moderado" porque no va a hacer como los catalanes. "¿Entonces, si no la vas a usar, para qué haces la bomba?", ha preguntado.

En este sentido, considera que los jeltzales tienen "la bomba" para que sepan que "la tiene y, si cae algo en Cataluña, decir que ellos también tienen la bomba". "¿Qué juego es éste?, ¿de permanente presión?", ha cuestionado.