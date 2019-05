Alonso subraya que han mejorado resultados por el giro al centro y la moderación: "Ése es el camino"

Publicado 27/05/2019 14:05:32 CET

Dice que el liderazgo de Casado "no está sobre la mesa": "Si no lo hemos puesto en cuestión es porque no está en duda"

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha subrayado este lunes que el partido ha "aguantado el tipo" en las elecciones autonómicas, municipales y europeas, mejorando resultados con respecto a las generales tras producirse en estas últimas semanas un "cierto giro hacia la moderación" y "confiar en las estructurales territoriales del partido". A su entender, "ése es el camino".

A su llegada a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP que preside Pablo Casado para analizar los resultados, Alonso ha resaltado que si se comparan los resultados con los de las generales del 28 de abril se puede ver que en cuanto han dicho que su vocación "era más de centro" y se ha "confiado más en las estructuras territoriales", "los resultados mejoran".

"Y por tanto, ése es el camino. Tenemos que seguir buscando la centralidad, buscando la moderación y ser capaces de demostrar que somos un partido que negocia y tiene capacidad de acuerdo y de hacer proyectos para el interés general. Ése es el camino sin ningún genero de duda", ha avisado.

Alonso ha indicado que ahora es tiempo de negociación y de búsqueda de acuerdos, así como de hacer "proyectos desde la centralidad" que hagan "seguir creciendo" al PP. "Creo que el PP ha aguantado el tiempo en estas elecciones dadas las circunstancias y viniendo de donde veníamos, de un resultado muy difícil en el mes de abril", ha manifestado, para añadir que los resultados cosechados por el PP les da "muchas opciones" en este periodo de negociación.

En este sentido, ha señalado que es tiempo de "prudencia", "humildad" y pensar en actuar con "mucha responsabilidad" en beneficio del interés general. "Ahora habrá que establecer mayorías, que son mucho más complejas, la política española ahora es mucho más compleja que antes y requiere de un ejercicio de negociación y de pacto que antes no tenía", ha apostillado.

EL EJEMPLO DE MORENO EN ANDALUCÍA

Tras reiterar que ahora el PP debe ser "consciente de ese esfuerzo" de negociación, Alonso ha recalcado que también tienen que "seguir girando hacia la centralidad y la moderación". Preguntado cómo se combina ese giro al centro con los pactos con Vox en autonomías y ayuntamientos, ha indicado que el ejemplo de Juanma Moreno en Andalucía es una "buena respuesta", con un gobierno "equilibrado" que busca "posiciones de centralidad".

"Al final un partido como Vox tiene capacidad de decidir y una llave, pero la llave suya es para elegir su quiere que gobierne el centro-derecha o quiere que gobierne la izquierda, pero no tiene una llave para determinar una carga ideológica en este gobierno", ha advertido el presidente del PP vasco.

En cuanto a si se han disipado las dudas sobre el liderazgo de Casado, ha afirmado que "no está ahora eso sobre la mesa" y ha añadido que el presidente del PP tiene "ahora una responsabilidad muy importante y una oportunidad" que, a su entender, pasa por la "búsqueda de la centralidad" y en ofrecer "proyectos moderados". Preguntado de nuevo si ese liderazgo está entonces fuera de toda duda, ha respondido: "Pues si no lo hemos puesto en cuestión es porque no está en duda".