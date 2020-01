Alonso tacha de "absurda" la posición de Vox sobre el 'pin parental' y reafirma su apuesta por un PP sensato y moderado

Publicado 18/01/2020 14:32:24 CET

Denuncia que el partido de Abascal y el Gobierno español se han situado "a la misma escasa altura intelectual" en este asunto

VITORIA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha calificado de "absurda" la intención de Vox de que los padres "no cumplan" con el currículum educativo que deben seguir sus hijos "si no les da la gana", y ha asegurado que dicha formación y el Gobierno central se han situado "a la misma escasa altura intelectual" con sus posiciones en torno al 'pin parental' en la enseñanza. Por ese motivo, frente a la política de "trincheras" que representan ambos "extremos", ha reiterado su apuesta por un Partido Popular "sensato" y "moderado".

Alonso ha participado este sábado en un acto del PP vasco en Vitoria-Gasteiz, en el que ha reiterado su convicción de que el Partido Popular debe evitar caer en la "tentación" de optar por una política de "enfrentamiento" y "división".

"Sé que es difícil, porque parece más tentador ponerse en una esquina y empezar a pegar contra todo lo que se menea en la otra esquina", ha afirmado, tras lo que ha expresado su rechazo a la estrategia de "hacer trincheras y cavar fosos".

Como ejemplo de esta forma "populista" de hacer política, ha citado el debate en torno al 'pin parental', es decir, a la intención de Vox de posibilitar que los padres veten la participación de sus hijos en determinadas actividades educativas programadas en sus centros escolares y que afecten a cuestiones morales, sexuales u otras materias sensibles.

La formación de Santiago Abascal ha planteado esta exigencia a los ejecutivos de las autonomías en las que el PP y Ciudadanos gobiernan gracias a su apoyo, entre ellos el de Murcia, en el que -aunque limitando el alcance de lo que planteaba la formación de Santiago Abascal- ya se ha puesto en marcha un sistema de este tipo, que el Gobierno central ha anunciado que recurrirá, por considerar que "vulnera derechos fundamentales".

DEBATE "ENVENENADO"

"Nos quieren meter en debates trufados mediante el engaño", ha denunciado Alonso, que ha lamentado que la discusión en torno a este asunto se haya "envenenado". El líder del PP vasco ha acusado al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos de aprovechar este asunto para "alimentar el conflicto y la división".

De esa forma, ha censurado el "populismo" de un Ejecutivo al que ha acusado de limitarse a "buscar enemigos, situarse en un polo y plantear: 'si no estás conmigo, estás fuera de la libertad, de la democracia y de la ley de la gravedad".

Además de sus críticas al Ejecutivo, Alonso ha reprochado la posición que mantiene Vox en este asunto. "Ya sé que hay peticiones de Vox que son absurdas. Los de Vox quieren que los padres no cumplan el currículum si no les da la gana", ha denunciado. El dirigente popular ha destacado que esto "no es lo que se ha aprobado en Murcia", ya que "no se podía aprobar eso".

Alonso ha afirmado que, de esa forma, la formación de extrema derecha y la ministra de Educación, Isabel Celaá, se han situado "a la misma escasa altura intelectual" en este tema. A su juicio, entre ambas posiciones, ha de existir "un punto de sensatez" en el que debe situarse el Partido Popular.

"IDEOLOGIZAR Y MORALIZAR"

El líder del PP de Euskadi ha manifestado que "la moderación no consiste en no ser contundente cuando hay que serlo", sino en "buscar posiciones sensatas". De esa forma, y en referencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez y a Vox, ha manifestado que "entre quienes quieren ideologizar y adoctrinar, y entre los que ahora nos quieren moralizar a todos", se ha de encontrar un punto de "sensatez".

Alonso se ha mostrado partidario de lograr un equilibrio entre la libertad de los padres de educar a sus hijos "de acuerdo a sus convicciones" y la "obligación" de los padres de aceptar que sus hijos cumplan el currículum educativo oficial. "No solo educan los padres, sino el conjunto de la comunidad educativa", ha manifestado.

Además, ha insistido en que el PP debe actuar desde una posición "razonable y sensata", sin caer "en discusiones llenas de engaños entre un extremo y el otro". "Tenemos que crear la alternativa de la sensatez, la alternativa constitucionalista y de moderación", ha afirmado.

"ALTERNATIVA" DESDE EUSKADI

Es precisamente desde esa "moderación" desde donde Alonso considera que los populares vascos han de afrontar las elecciones autonómicas que, al igual que en el caso de Galicia, se celebrarán en los próximos meses en Euskadi. En este sentido, ha afirmado desde Euskadi y Galicia "debe surgir con fuerza la alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid".

En el caso del País Vasco ha destacado que "es aquí donde empieza la alternativa", y ha recordado que Euskadi "influye mucho en las cosas que ocurren en España". Como ejemplo, ha asegurado que Sánchez "es presidente porque lo ha votado el PNV" y porque el dirigente de EH Bildu, Arnaldo Otegi, "lo ha querido".