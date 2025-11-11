Álvarez de Toledo acusa a Sánchez de querer "dictar sentencia" con el fiscal general: "Eso tiene un nombre, dictadura"

Archivo - La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha criticado duramente este martes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya salido a defender la inocencia del fiscal general del Estado y quiera también "dictar sentencias". A su entender, lo que hace el presidente del Gobierno tiene un "sucio nombre" y se llama "dictadura".

Así se ha pronunciado después de que Sánchez haya reiterado su confianza en la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "El fiscal general es inocente, y más aún tras lo visto en el juicio", afirmó en una entrevista en el diario 'El País'.

Tras criticar ese "titular insólito de este domingo", Álvarez de Toledo ha afirmado que Pedro Sánchez "no sólo pretende gobernar contra el Parlamento, sino también dictar sentencias". "Los tres poderes en uno. Eso tiene un nombre, un sucio nombre, dictadura", ha manifestado.

"VAMOS A SACAR A ESPAÑA DE ESTE POZO DE DECADENCIA"

Álvarez de Toledo ha indicado que Sánchez quiere "destruir al Partido Popular", que es la "alternativa", "incluso promoviendo a Vox". "Las estrategias son la gresca y el divide y vencerás, pero va a fracasar. Vamos a sacar a España de este pozo de decadencia, desesperanza y división. Vamos a reconstruir los pilares de nuestra convivencia, la nación, la democracia y unas vibrantes clases medias", ha pronosticado.

Es más, se ha mostrado convencida de que el PP será el "referente de las mujeres libres, los jóvenes valientes y los españoles optimistas". "Vamos a lograr que Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno", ha declarado Álvarez de Toledo, que ha añadido que para recuperar España "antes hay que recuperar los principios que el populismo ha pulverizado, empezando por el respeto a la verdad".

En la presentación de la conferencia de Tellado, organizada por Nueva Economía Fórum, Álvarez de Toledo ha dicho que el secretario general del PP "sabe mandar" y "no solo servir a Feijóo como "un soldado", algo que es "más difícil" porque "para mandar bien no basta la autoridad delegada".

A renglón seguido, ha enumerado virtudes de Tellado, como su "decencia" y su "nobleza". También ha dicho que "habla claro porque piensa claro". "He trabajado a su lado y soy testigo, de su coraje sí, pero también de su inteligencia", ha manifestado.

UNA "DEUDA IMPAGABLE" CON TELLADO

En este punto, ha admitido que ella tiene "una deuda impagable" con Tellado porque hace dos años ella "languidecía en un escaño" -- Pablo Casado la destituyó en agosto de 2020 como portavoz del Grupo Popular-- y él le dio una oportunidad.

"Para los espíritus combativos o simplemente justicieros, las etapas estériles son un especial calvario. Ves como tus peores pronósticos sobre la deriva del país se confirman y no puedes hacer nada. Te subes por las paredes, te muerdes las uñas, escribes un libro. Así estaba yo", ha exclamado, para añadir que se sentía como un "tigre enjaulado".

En este punto, ha relatado que un día Tellado la llamó para comer, y mantuvieron una conversación "catártica" y "reconfortante". "Poco después, en cuanto Alberto Núñez Feijóo le dio la oportunidad, él me la dio también a mí. De no haber sido por Miguel Tellado, no habría tenido yo el privilegio ni el inmenso placer de debatir cada miércoles con el presunto ministro de Justicia", ha enfatizado, para dar las "gracias" al secretario general del PP de "corazón y de cabeza".