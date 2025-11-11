Última hora del juicio al fiscal general | Directo: el Supremo prosigue el caso García Ortiz con fiscales y periodistas

Archivo - El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia, en el Senado, a 18 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo celebra este martes una nueva sesión del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con las declaraciones de responsables de la Fiscalía, del Colegio de la Abogacía de Madrid y de periodistas de distintos medios de comunicación.

Durante la jornada comparecerán el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón; la fiscal jefa de la Inspección Fiscal, Antonia Sanz Gaite; el fiscal del Supremo y delegado de protección de datos de la Fiscalía General, Agustín Hidalgo de Murillo; así como informadores de la 'Cadena SER', 'El País' y 'El Plural'.

