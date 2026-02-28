Álvarez de Toledo (PP) muestra su "admiración por los americanos e israelíes" en una "operación decisiva" contra Irán

Archivo - La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo ha mostrado este sábado su "admiración por los americanos e israelíes" que participan en lo que considera una "operación decisiva" contra Irán y también su apoyo al "pueblo iraní", en especial a las mujeres.

En un mensaje en su cuenta de X recogido por Europa Press, Álvarez de Toledo ha explicado que, dada la situación generada en la zona tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, se ha cancelado el viaje que una delegación del Grupo Popular tenía previsto realizar este lunes al país hebreo.

"Es la hora de la libertad para Irán. Mi admiración por los americanos e israelíes que participan en esta operación decisiva", destaca la dirigente 'popular', que también expresa su apoyo "al pueblo iraní, que lleva décadas sometido a un régimen terrorista".

También envía un "abrazo emocionado a las mujeres de Irán" a las que considera "vanguardia moral" de la lucha contra el régimen de los ayatolás, pues "cuando se quitaron el velo encendieron la esperanza de un Irán libre y de un Occidente más seguro". Por todo ello concluye que España y Europa deben "apoyarles sin matices y sin fisuras".