Álvarez de Toledo tacha a Bolaños de "pacifista pendenciero": "No la guerra pero cada día se la declaran a media España"

Archivo - La diputada el PP Cayetana Álvarez de Toledo durante la presentación del libro ‘A calzón quitao’, en el Círculo de Bellas Artes, a 7 de abril de 2025, en Madrid (España). El libro presenta un análisis de la política catalana y su influencia en E - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha cargado este miércoles contra el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al que ha llamado "pacifista pendenciero", y ha acusado al Gobierno de decir "no a la guerra", pero "cada día" declarársela "a media España".

Durante su intervención en la Comisión Constitucional del Congreso, la parlamentaria 'popular' ha sostenido que en el Ejecutivo se presenta como "adalides de la paz en el mundo", cuando "ni siquiera son capaces de declarar un alto el fuego aquí, en casa". En esa línea, ha afirmado que el "no a la guerra" del Gobierno "es tan falso como su no a la corrupción" y que "solo busca taparla".

Además, ha asegurado que el PSOE y el Gobierno "han convivido plácidamente" con la corrupción "en el partido, en el Gobierno y hasta en el interior de un Peugeot" y ha insistido en que Pedro Sánchez es "como mínimo, el primer responsable político de la corrupción" y que, "según los criterios que él mismo impuso para llegar al poder", "tiene que dimitir".

Álvarez de Toledo también ha reprochado a Bolaños que no haya comparecido en esta comisión en más de un año y le ha afeado que acuda ahora para hablar de "la guerra y el Derecho Internacional". "Empiece por respetar el Derecho Español", ha reclamado, antes de denunciar "161 normas bloqueadas", "vetos ilegales al Senado", "solo el 32% de su plan normativo de 2025 ejecutado" y "cero presupuestos en toda la legislatura".

En otro momento de su intervención, la diputada ha señalado que, tras la remodelación del Gobierno en la que Carlos Cuerpo fue nombrado nuevo vicepresidente primero, Félix Bolaños, a quien ha llamado también "zombie con delirios autoritarios", ahora "tendrá que esforzarse más para ascender de secretario de Propaganda".

"¿QUÉ HARÍAN USTEDES SIN LA GUERRA Y SIN PANCARTA?"

La diputada del PP ha afirmado igualmente que el Gobierno dice querer que acabe la guerra en Oriente Próximo, pero ha deslizado que no ve a los socialistas "suficientemente conformes con el alto al fuego". "¿Qué les pasa? ¿Les preocupa quedarse sin pancarta y sin coartada? Esa es la gran pregunta. ¿Qué harían ustedes sin la guerra? Se quedarán desnudos", ha señalado.

A renglón seguido, la interviniente se ha respondido que entonces el Ejecutivo quedaría expuesto "en el páramo" de sus "falsas promesas", que ha resumido en "corrupción, prostitución, degradación, desmovilización", para rematar que "sobre todo" la cuestión es "qué haría este gobierno sin su guerracivilismo".

Asimismo, ha sostenido que Sánchez "no es la némesis democrática de Trump" sino "solo un imitador", y ha acusado al Ejecutivo de hacer con las dictaduras "solo negocio, económico y electoral". "Ustedes dicen no a la guerra, pero viven de la guerra. Utilizaron Irak para llegar al poder, se lo dije, y utilizan ahora Irán para no perderlo", ha afirmado.

Por último, Álvarez de Toledo ha defendido que "no hay paz sin libertad" y que "la paz sin libertad es la paz de la dictadura, la paz de los cementerios". "Nadie quiere la guerra, pero la guerra existe. Y eso obliga a elegir, ¿de qué lado estamos?", ha planteado.

"GENIO DEL MAL"

Por su parte, el diputado de Vox Carlos Flores Juberías ha acusado a Bolaños de estar "ocupado en ocultar la corrupción, en atacar la libertad de expresión, en perseguir disidentes, en asaltar la justicia, en domesticar la fiscalía, en diseminar bulos, en derribar cruces, en asustar monjes, y quién sabe si también en comprar obispos". "En su papel como ministro de la Presidencia es un auténtico genio del mal", ha indicado.

También ha criticado las "auténticas dosis letales de autobombo, la autocomplacencia respecto de su gobierno, la indolencia respecto de su propia gestión y la impertinencia hacia los grupos de la Cámara".

Asimismo, Flores Juberías ha acusado a Bolaños de ser el ministro de Relaciones con las Cortes del Gobierno "que peores relaciones con las Cortes mantiene en la historia reciente de nuestro país", "del que más miedo le tiene al Parlamento, del que más ignora su Cámara alta, del que peor trabaja con su Cámara baja, del que más derrotas cosecha, del que más aplazamientos demanda, del que más legisla a sus anchas y del que más desprecia a sus miembros".