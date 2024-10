PNV cree que a Feijóo "le ha entrado la prisa" en la querella contra el PSOE tras "una semana que empezó mal" para el PP

Esteban advierte de que el informe de la Guardia Civil "no habla de financiación ilegal" de PSOE y pide "cuantas más explicaciones mejor"

BILBAO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado que el PP ha decidido presentar la querella contra el PSOE porque "a Feijóo le entra la prisa" tras "una semana que empezó bastante mal" para los populares por la conmutación de penas a presos de ETA. En este sentido, ha señalado que "parece que va acusando al PSOE de financiación ilegal cuando en el informe de la Guardia Civil no aparece nada de eso", si bien ha opinado que "cuantas más explicaciones" por parte del Gobierno, "mejor".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha dicho no tener "ni idea" de si tendrá recorrido la querella anunciada por el PP contra el PSOE por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias en relación con el llamado 'caso Koldo'.

"Cosas veredes en los juzgados; ya sabe que las cosas empiezan, nunca sabe cómo acaban", ha apuntado Esteban, que ha precisado que "el informe de la Guardia Civil no habla de financiación de partido, sino que parece que se queda en las manos de algunos" y, según ha subrayado, "evidentemente, esa es la clave: si todo acaba ahí o si había financiación de partido".

Así, ha planteado que, "por el momento, más allá de una información en un medio tampoco de gran difusión, que no recoge ni cuáles son las fuentes ni los datos, no ha habido nada de eso".

A juicio del portavoz del PNV, "a Feijóo le entra la prisa y tiene que hacer este movimiento después de una semana que empezó bastante mal para su grupo político" debido a la polémica suscitada por la reforma legal que posibilita la conmutación de penas cumplidas en otros países a los presos de ETA.

En todo caso, ha apuntado que "vamos a ver qué es lo que hay" y, según ha defendido, "cuantas más explicaciones se den y también por parte del Gobierno, mejor".

Preguntado si considera que el Ejecutivo y el PSOE han actuado bien con el 'caso Koldo', ha afirmado que desconoce "lo que sabían y dejaban de saber", aunque "sí los apartaron" y a José Luis Ábalos le "quitaron de ministro". No obstante, ha manifestado que lo que no "llegó a convencer fueron, por ejemplo, las explicaciones sobre el caso Delcy", en el que "sonaba todo muy estrambótico".

Esteban ha señalado que "tener un asunto como éste todavía sin aclarar y dentro del gabinete, dentro de uno de los ministerios, no es nada agradable y nunca se sabe hasta dónde puede salpicar el Gobierno", que dirá que "tomó medidas en su momento". "Y es verdad que las tomó, lo que no sabemos es si las tenía que haber tomado antes o no, y si estas han sido suficientes o si el caso acaba ahí", ha precisado.

Según ha indicado, "por el momento parece que acaba ahí" y, a su entender, "ponernos a sentenciar por algo que todavía no es precisamente una sentencia judicial, no nos lleva a ninguna parte, salvo a la especulación política".

En este sentido, ha considerado que la presentación de la querella por parte del PP "suena a urgencia" de los populares porque, "de hacerlo, el momento todavía habría que verlo" ya que "la querella parece que va acusando al PSOE de financiación ilegal cuando en el informe de la Guardia Civil no aparece nada de eso".

"SE LES PASÓ"

Esteban ha recordado, además, que la tramitación de la reforma para la transposición de la directiva europea sobre intercambio europeo de antecedentes penales sigue adelante ya que no ha habido "ningún tipo de enmienda" y, de hecho, "incluso en la Comisión en el Senado tanto Vox como el PP votaron de manera favorable".

El portavoz del PNV ha subrayado que "la igualación de las sentencias desde un punto de vista europeo, que es el ya ámbito interno también para el Estado, tiene toda la lógica" y, en este sentido, ha precisado que, aunque "se está pensando en los posibles beneficios porque se contabilicen como penas las pasadas en prisiones de otro Estado", en realidad "la mayor parte de tener en cuenta las otras sentencias va en la línea agravante".

"Esto tiene una perspectiva más amplia que el tema de ETA", ha subrayado Aitor Esteban, que ha considerado que "no hay nada más que oír" la intervención del portavoz del PNV, Mikel Legarda, para que, "si alguien estaba atendiendo, si no lo habían leído, ahí estaba el asunto".

A su entender, "el PP y Vox en su laberinto --que parece que Vox está escapando como un pequeño ratoncito por una esquinita y con ellos no va la cosa"-- no estaban "atentos". "Que se les pasó, así de claro", ha apuntado.

Esteban ha dicho comprender "en lo personal" a las víctimas que han rechazado la aprobación de esta reforma porque "seguro que tiene que doler", pero ha insistido en que "hay que mirar todo esto en su conjunto" y es "una directiva europea, una directiva de derecho interno, que está aceptada por una inmensa mayoría a nivel europeo y que al final hay que transponer, sí o sí". "No hacerlo sería hacer una trampa jurídica", ha advertido.