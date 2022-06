AM.El Gobierno dice, sobre el impuesto a las eléctricas que "la decisión está tomada, comunicada" y les pide un esfuerzo

La Portavoz adelanta que lo van a hacer "de la mejor manera en el menor tiempo posible y para una inmensa mayoría"

La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado hoy, sobre si hay ya una decisión para poner un

impuesto a las empresas eléctricas, que "la decisión está tomada" y "comunicada" y ha reclamado un esfuerzo a las empresas energéticas alegando que "no hay ciudadano que entienda" los "desorbitantes" que están teniendo cuando los demás están haciendo un esfuerzo.

Así lo ha afirmado durante una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en la que ha defendido también la medida anunciada esta mañana por el presidente del Gobierno de rebajar el IVA de la luz del 10 al 5 por ciento.

Y al ser preguntada si ya hay una decisión para imponer un impuesto a las empresas eléctricas, Isabel Rodríguez ha respondido: "La decisión está, está tomada, está comunicada".

A este respecto ha añadido que el Ejecutivo ha sido muy claro en "esta decisión" porque consideran que "iría bien" para España que las propias empresas energéticas "hicieran el esfuerzo de contribuir con su país".

Y en esta misma línea ha justificado la decisión alegando que el Gobierno ha hecho un esfuerzo para proteger la mayoría social y a los más vulnerables y ahora piden a las energéticas que hagan lo mismo que está haciendo el Gobierno: "hacer esfuerzos".

Ha alegado, en este sentido, que "en un momento como este no hay ciudadano que entienda estos desorbitantes beneficios cuando ellos están haciendo un esfuerzo".

Sobre cuándo se llevará a cabo la medida, la ministra ha asegurado que lo van a hacer de la mejor manera, en el "menor tiempo posible y para una inmensa mayoría", aunque no ha concretado si esta medida se incluirá en el Real Decreto que va a aprobar el Gobierno el próximo sábado en el Consejo de Ministros extraordinario para adoptar decisiones que palíen los efectos de la guerra de Ucrania en la Economía.

De hecho, ha pedido confianza en el Gobierno alegando que siempre ha actuado con determinación y ha puesto como ejemplo que durante el confinamiento, cuando se bajaron las persianas de los negocios, el Gobierno respondió con el mecanismo de los ERTEs para salvar el empleo.

Ha añadido que ahora el Gobierno también actuará con determinación, por lo que ha pedido paciencia para conocer las decisiones del Ejecutivo porque los técnicos de los distintos departamentos están viendo cuál es la mejor opción desde el punto de vista técnico y de gestión y se comunicará en "apenas un par de días".

SE MANTENDRÁ LA BONIFICACIÓN DE 20 CÉNTIMOS A LOS COMBUSTIBLES

Al ser preguntada por la postura de los socios de Gobierno sobre la bajada del IVA del 10 al 5 por ciento y su afirmación de que no puede ser esa solo la medida, aunque no la han querido valorar, la Portavoz ha señalado que "eso está bien porque cuando se está trabajando hay que estar en eso, en trabajar". "Por tanto, me parece muy bien que estemos en lo importante, en la toma de decisión", ha apostillado.

No obstante, ha dejado claro que esta medida "no será la última, ni la única" y ahí está "el compromiso de que las eléctricas contribuyan a España con esos beneficios".

En cuanto a la bonificación de los combustibles en 20 céntimos por litro adoptada hace tres meses, ha señalado que esta medida "se va a mantener" para la "inmensa mayoría de los españoles" y ha añadido que además van a atender a los sectores que lo pasan especialmente mal porque el combustible es un elemento central de sus negocios.

Al ser preguntada si se va a incluir un criterio de renta para tener acceso a la bonificación de los combustibles, ha dicho que el Gobierno da especial atención a los vulnerables (citando medidas como la del IMV o el bono social y térmico), pero ha recordado que "estamos en guerra" y que "independientemente de su poder adquisitivo, las familias están sintiendo las consecuencias negativas desde el punto de vista económico".

Por ello, ha querido enviar un "mensaje de tranquilidad", asegurando que el Gobierno está "acertando y dando una respuesta adecuada". Y además, ha dicho que si consiguen que participen también los grupos de la oposición y las empresas en la aprobación de las medidas "se comprenderá mejor".

Sobre la posibilidad de que se bonifique el abono transporte, como pide Podemos, la Portavoz no ha dicho nada claro. Se ha limitado a recordar que ya durante los peores momentos de la pandemia el Gobierno apoyó a los ayuntamientos con el transporte público, pero ha pedido esperar a conocer el contenido del Real Decreto que se aprobará el sábado.

La ministra también ha respondido al ser preguntada sobre si la rebaja del IVA de la luz tiene que ver con el shock que se llevó el Ejecutivo por los resultados de las elecciones andaluzas del pasado domingo. A este respecto ha señalado que se debe a que se están produciendo desajustes por la guerra.

17 EUROS DE AHORRO EN UNA FACTURA DE 90 POR EL TOPE DEL GAS

En esta línea, ha recordado que el Gobierno ya había abaratado la carga impositiva en la factura luz en el 60 por ciento antes de la guerra. Ahora, ha apuntado, el tope del gas es una medida excepcional y "un éxito del presidente en el seno de la UE".

Dado que, según ha precisado, es complejo comprender la factura de la luz, ha puesto como ejemplo que una factura de una familia media en el sistema regulado de 90 euros, verá una rebaja de 17 debido al tope del gas.

Al ser preguntada si este tope está funcionando realmente, Rodríguez ha asegurado que el mecanismo "está arrancando" y permitiendo que hoy el MWH esté 140 euros por debajo de lo que estaría si no lo tuviéramos.

Así, ha afirmado que son 100 euros de diferencia en el precio del megawatio comparado con los países de nuestro entorno y ha pedido que se deje funcionar al nuevo mecanismo porque considera que es una "garantía" para el próximo invierno.

"Este mecanismo va a durar más allá del próximo invierno que será difícil para España y Europa en el campo energético", ha apostillado al tiempo que insistía en que no se debe ocultar que "estamos en un momento de dificultad".

ATRIBUYE A LA ACCIÓN DEL GOBIERNO LA DECISIÓN DE FORD EN ALMUSAFES

En cuanto a la decisión de Ford de fabricar vehículos eléctricos en la planta de Almusafes en Valencia, Isabel Rodríguez ha asegurado que se trata de una "muy buena noticia" que "tiene que ver también con la acción de este Gobierno".

En este sentido, ha recordado las críticas que recibió el Gobierno cuando comenzó a plantear la necesidad de ir a la electrificación de los vehículos. Sin embargo, ha asegurado que "hoy los vehículos eléctricos son los del futuro y España revalida su liderazgo en el sector automovilístico".

Ha precisado, además, que el Gobierno ha apoyado con el Plan Estratégico del Vehículo Eléctrico la posibilidad de que en distintos territorios, también en Extremadura, se esté facilitando esta industria con generación de empleo.