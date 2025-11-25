(AMP) Diamond Foundry y la SETT invertirán 2.350 millones en una fábrica de chips en Trujillo (Cáceres)

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, participa en la sesión plenaria 'Derechos y gobernanza digitales', durante la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP) 2025, en el Palacio de Congresos - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

La sociedad conjunta entre la empresa estadounidense Diamond Foundry, participada por el actor Leonardo DiCaprio, y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida de forma coloquial como la 'SEPI Digital', impulsará la instalación en la localidad cacereña de Trujillo (Extremadura) de una fábrica de componentes de chips de alto rendimiento, que contará con una inversión total de 2.350 millones de euros.

El anuncio se produce después de conocerse este pasado verano que la compañía norteamericana de circuitos integrados Broadcom finalmente no construirá una factoría de microchips en España tras romperse las negociaciones con el Gobierno.

Tras este giro, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública participará, a través de la SETT, en la firma tecnológica Diamond Foundry con una inversión de 752 millones de euros destinada a la construcción de esta planta en Trujillo, que contará con una tecnología de vanguardia basada en diamantes sintéticos como sustrato, según ha informado la compañía.

En el marco de la autorización concedida este martes por el Consejo de Ministros, esta nueva fábrica complementará la existente en Trujillo dedicada a la producción de lingotes de diamante monocristalino, idénticos a los naturales, para aplicaciones industriales. El proyecto se llevará a cabo a través de la creación de una empresa conjunta entre la SETT y la filial española de Diamond Foundry, con una inversión total de 2.350 millones de euros hasta 2029, de los cuales la 'SEPI Digital' participa en un 32%.

Se prevé que el proyecto tenga un impacto significativo en la economía española, ya que durante los primeros diez años de desarrollo podría aportar alrededor de 2.150 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB).

Al generar unos 500 empleos directos y más de 1.600 indirectos vinculados a la actividad productiva de la fábrica, se espera que impulse el crecimiento de Trujillo y de toda la región de Extremadura.

POTENCIAL EN LA MICROELECTRÓNICA

Actualmente, este producto se emplea en la industria, la óptica y la joyería. Además, el diamante monocristalino 'SCD' (single crystal diamond) presenta un enorme potencial para la microelectrónica, ya que es el material que mejor rendimiento ofrece en aplicaciones de alto voltaje, alta temperatura y alta frecuencia, gracias a sus propiedades eléctricas y térmicas, que superan no solo al silicio, sino también a otros semiconductores.

El proyecto prevé ampliar las capacidades de fabricación de lingotes en Trujillo e incorporar actividades de corte de obleas, lapeado, pulido e inspección en suelo español. Sería el primer establecimiento de una 'foundry' para semiconductores 'SCD'.

Se trata de una iniciativa única que representa un cambio de paradigma en la industria de semiconductores, utilizando diamantes como nuevo sustrato para aumentar la eficiencia en la computación con menor gasto energético.

Así, España se situaría como el mayor centro mundial de sustratos de diamante para semiconductores, suministrando a grandes compañías del sector y cubriendo las necesidades de la industria de fabricación de chips, defensa, automoción y otros sectores.

MODELO DE COINVERSIÓN

La operación se realiza bajo el modelo de coinversión de la SETT, apostando por la colaboración público-privada en sectores estratégicos como el de las tecnologías avanzadas.

La inversión de la SETT forma parte del Perte Chip, cuyo objetivo es reforzar las capacidades de diseño y producción de la industria de la microelectrónica y los semiconductores en España.