El juez Pedreira archiva de forma provisional la causa que implicaba a Jesús Merino

"No hay indicios" de que haya recibido las cantidades imputadas

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El magistrado que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa seguida contra el ex diputado del PP Jesús Merino por un presunto delito de cohecho al considerar que no hay indicios que le vinculen con la trama de corrupción.

En un auto fechado ayer, al que tuvo acceso Europa Press, el magistrado exonera a Merino ante la falta de indicios después de dos años de investigación, ya que en la documentación recopilada no aparece indicio alguno de "conexidad entre el cargo de diputado" y "la adjudicación de obras u otros contratos".

El abogado del ex parlamentario ha recalcado a Europa Press que "hubo precipitación en cuanto a su imputación por parte de la Policía, de la Fiscalía y del juez Baltasar Garzón", que inició la causa en febrero de 2009. "Todas las sospechas se diluyeron en su declaración con los documentos que aportó", ha indicado.

En el auto, de 37 hojas, Pedreira recalca que "no hay indicios" de la vinculación a Jesús Merino con las iniciales "J" y "JM", que acompañan a anotaciones de asuntos, localidades y expedientes en los apuntes de la Caja B de la trama de Francisco Correa. Incluso dice que "la anotación 'Jesús Merino' debe considerarse correspondiente a otra persona distinta".

Pedreira asegura que desde que se inició la instrucción en el Tribunal Supremo "no aparecen indicios de que Jesús Merino haya recibido las cantidades imputadas o haya cometido algún delito".

"Las siglas 'J' y 'JM' corresponderán al nombre y apellido de otra u otras personas: otros imputados en esta causa, otras personas vinculadas con la trama investigada e incluso cargos públicos perfectamente identificados que intervienen en los expedientes administrativos relacionados con los apuntes de dinero B", recoge el escrito.

"NADA TIENE QUE VER"

Asimismo, el magistrado señala que el propio José Luis Peñas, uno de los denunciantes del caso ante la Fiscalía, manifestó durante su declaración que Jesús Merino 'Nada tiene que ver con la trama'.

De igual modo, el contable de las empresas de Correa, José Luis Izquierdo, aseguró no conocer ni siquiera a Merino ni saber quién estaba detrás de las siglas que aparecían en las anotaciones. Además, declaró a Pedreira que no sabía a quién correspondían las iniciales de un apunte de 50.000 euros que corresponde a 2007, cantidad que supuestamente habría entregado el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo.

El juez añade también que el ex parlamentario no aparece en ninguna lista de regalos ni tampoco se le menciona en las numerosas conversaciones telefónicas intervenidas. En las grabaciones sí se menciona a otro Jesús Merino, que podría ser un tal "Jesús Merino Serrano en Valencia y un representante de espectáculo cuyo nombre es Jesús Merino Palacios".

DOCUMENTACIÓN EXCULPATORIA

El archivo provisional se acuerda un día después de que se haya exculpado al ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas y al ex concejal Ricardo Galeote al estimar que no hay base para sustentar las acusaciones de las que se les imputaba.

Merino prestó el pasado 11 de marzo declaración ante Pedreira por propia voluntad. Entonces se desvinculó del cobro de pagos de la red 'Gürtel' mediante la entrega de diversos documentos que le exculparían de su imputación.

El Tribunal Supremo instruyó la parte que alcanzaba al ex diputado hasta abril de 2010, cuando el procedimiento pasó al TSJM al dejar de ser aforados ante el Alto Tribunal.