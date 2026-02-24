(AMP) Marc Murtra ganó 5,23 millones de euros en su primer año como presidente de Telefónica

El presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra; durante la presentación de los resultados correspondientes al ejercicio 2025, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). Telefónica registró unas pérdidas netas atribuidas de 4.318 millones de euros en - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Marc Murtra percibió una retribución total de 5,23 millones de euros por presidir el grupo Telefónica en 2025, en lo que ha sido su primer año al frente de la 'teleco' española.

El 18 de enero de 2025, el consejo de administración de Telefónica, a propuesta y con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, acordó una renovación ordenada de la presidencia de la compañía para adecuarla a su nueva estructura accionarial.

En esa misma reunión, el consejo nombró a Marc Murtra consejero ejecutivo de la sociedad y presidente ejecutivo del máximo órgano de gobierno de la compañía, "delegándole todas las facultades delegables", según se desprende del informe anual de gobierno corporativo del ejercicio 2025.

Este relevo se produjo en sustitución de José María Álvarez-Pallete, hasta entonces presidente ejecutivo, quien presentó su dimisión en el transcurso de la sesión y recibió una retribución total de 44,51 millones de euros, que incluye una compensación económica de 23,5 millones de euros.

De su lado, el consejero delegado saliente, Ángel Vilá Boix, percibió un total de 33,9 millones de euros, cuantía que incluye una indemnización de 17,4 millones de euros por su cese.

En cuanto al actual consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, percibió en 2025 una retribución de 4,51 millones de euros.

En conjunto, el consejo de administración de la 'teleco' española percibió una retribución total de 91,748 millones en 2025, un 343,3% más que la remuneración percibida en 2024 como consecuencia de los cambios que tuvieron lugar en su composición.