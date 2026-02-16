MasOrange y Ericsson impulsan soluciones '5G Advanced' en 20 ciudades "clave" de España

Archivo - Fachada de la sede de MasOrange, a 18 de enero de 2025, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). La Audiencia Nacional ha aplazado hasta el 27 de febrero el arranque del juicio por el expediente de regulación de empleo (ERE) en MasOrange ante las - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MasOrange y Ericsson han impulsado una importante mejora a nivel nacional con el despliegue de la red de acceso radioeléctrico (RAN) '5G Advanced' en 20 ciudades de España, según ha informado este lunes Ericsson en un comunicado.

En concreto, Ericsson ha respaldado el despliegue de la tecnología '5G Advanced' de MasOrange, fruto de una larga colaboración entre ambas compañías.

En este contexto, MasOrange ha destacado en un comunicado que ha impulsado la innovación y la conectividad móvil más avanzada al extender esta red a 40 ciudades españolas.

Según MasOrange, entre las localidades que ya disfrutan de '5G Advanced' se encuentran capitales de provincia como Madrid, Barcelona, las 8 capitales andaluzas y las 3 valencianas, así como Palma de Mallorca, Santander, Vigo, Gijón, León, Salamanca, y otras grandes urbes de hasta 10 comunidades españolas.

Con este despliegue en las principales ciudades del país y en más de la mitad de las comunidades autónomas, un tercio de la población española disfrutará de la tecnología '5G Advanced', consolidando el liderazgo de MasOrange en innovación y conectividad de última generación.

UNA REVOLUCIÓN EN CONECTIVIDAD MÓVIL

Según destaca la compañía, la tecnología '5G Advanced' de MasOrange supone toda una revolución en la experiencia digital, al ofrecer velocidades de transmisión superiores a 5 gigabits por segundo (Gbps), latencias inferiores a 1 milisegundo y capacidad para conectar un número mucho mayor de dispositivos, incluso en entornos urbanos densos.

Gracias a la modernización del equipamiento radio y la agregación de múltiples portadoras, '5G Advanced' ofrece la red más rápida para clientes Orange con dispositivos compatibles en estas 40 ciudades.

La funcionalidad 'L4S' (Low Latency, Low Loss, and Scalable Throughput), garantiza latencia ultrabaja y transmisión sin pérdidas, incluso en congestión, habilitando experiencias críticas e inmersivas como 'gaming' en la nube y 'AR/XR' en tiempo real.

Además, permite una conectividad eficiente para dispositivos de gama media, reduciendo consumo energético y facilitando la adopción masiva de 'IoT' en salud, industria y seguridad, entre otros sectores.

Esta conectividad avanzada incorporará innovaciones tales como el 'sensing, que permite detectar y rastrear objetos con precisión inferior a 10 centímetros (cm), y el '5G New Calling', que enriquece las llamadas de voz con mejor calidad y funcionalidades multimedia en tiempo real.

Por otra parte, el despliegue de 5G Advanced abre la puerta a la puesta en marcha de casos de uso innovadores en múltiples sectores económicos.

En el ámbito de la salud, permitirá la monitorización remota de pacientes mediante wearables conectados. En el transporte, facilitará el diagnóstico remoto y el desarrollo de vehículos autónomos, mientras que en la industria 4.0 posibilitará el uso de sensores, la monitorización remota de equipos y el mantenimiento predictivo.

Asimismo, en el sector de las utilities potenciará el uso de contadores inteligentes para la gestión de suministros, y en la logística impulsará la entrega inteligente de paquetes. En materia de seguridad, permitirá el empleo de drones y sistemas de vigilancia avanzada con cámaras conectadas, y en la gestión del tráfico hará posible la detección automática de obstáculos y la emisión de avisos en tiempo real.

CIUDADES CON '5G ADVANCED'

El servicio '5G Advanced' de MasOrange está disponible ya en un total de 40 ciudades españolas, distribuidas por todo el territorio nacional.

En Andalucía, la tecnología llega a Almería, Roquetas de Mar, Algeciras, Cádiz, Jerez de la Frontera, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Marbella, Sevilla y Dos Hermanas. En Asturias, se ha activado en Gijón y Oviedo, mientras que en las Islas Baleares está disponible en Palma de Mallorca y en Cantabria en Santander.

En Castilla y León, las ciudades con cobertura son León, Salamanca y Valladolid; y en Cataluña, Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Sant Cugat del Vallès y Santa Coloma de Gramenet.

La Comunidad de Madrid cuenta con despliegue en Madrid, Alcobendas, Alcorcón, Getafe y Leganés; la Comunidad Valenciana, en Alicante, Elche, Castellón de la Plana y Valencia; Galicia, en A Coruña, Ourense y Vigo; y la Región de Murcia, en Murcia y Cartagena.

Tras haber sido la primera operadora en desplegar la tecnología '5G Advanced' en España en mayo, MasOrange cierra el año con este nuevo hito reafirmando su liderazgo tecnológico, anticipándose la llegada de la futura generación 6G y consolidando su compromiso con la digitalización del país.