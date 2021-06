(AMP) Solucionado el fallo en la red de Fastly, que ha provocado la caída de cientos de webs

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un problema no identificado en la red de distribución de contenidos online (CDN) estadounidense Fastly ha provocado la caída de cientos de páginas webs a nivel internacional, en un suceso que también ha afectado a España y que ha sido solucionado sobre la una de esta tarde.

La compañía advirtió justo antes del mediodía en España que estaba sufriendo algunos errores de rendimiento en una web dedicada a dar explicaciones del incidente.

"Identificamos una configuración de servicio que desencadenó disrupciones a través de nuestros POPs (puntos de prensencia) globales y se ha solucionado. Nuestra red global está volviendo en línea", han explicado en Twitter.

Entre las webs afectadas, se encontraban portales como Reddit, algunas partes de Amazon o Spotify, según denuncian usuarios en redes, así como numerosos medios de comunicación internacionales como 'The New York Times', el británico 'The Guardian' o 'Financial Times', y a nivel español, los medios de Unidad Editorial y el Grupo Zeta, así como el diario deportivo 'AS'. Algunos de estos medios han conseguido restablecer el servicio en pocos minutos.

En las páginas afectadas, aparecía un mensaje con el código "Error 503 Servicio No Disponible" en inglés o "Fastly error: dominio desconocido".

Las acciones de Fastly cerraron la última sesión con subidas del 7,17%, sin embargo, a raíz del incidente, acumulan una caída del 2% en la prepapertura hasta los 49,95 dólares (41,02 euros).