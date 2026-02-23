(AMP2) Digi factura 929 millones de euros en España en 2025, casi un 20% más

Archivo - Edificio de Digi - DIGI - Archivo

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La operadora de origen rumano Digi facturó más de 929 millones de euros en España en 2025, lo que supone un incremento del 19% respecto al año anterior, según los resultados preliminares presentados por la compañía este lunes.

El beneficio bruto de explotación (Ebitda) ajustado de Digi en España se situó en 175 millones de euros en 2025, un 15% más que en el ejercicio anterior, mientras que la compañía registró un resultado neto positivo en el país.

Por su parte, el ingreso medio mensual por cliente (ARPU) cayó hasta los 7,9 euros en 2025, frente a los 8,7 euros del año anterior, lo que supone una bajada del 9,2%.

El operador ha invertido un total de 468 millones de euros en el conjunto del año, un 63% más que en 2024, destinados principalmente a la ejecución de su plan de despliegue de redes de fibra óptica ultrarrápidas de última generación, y también para la adquisición de espectro de telefonía móvil y la implantación de su propia red de móvil, cuya puesta en marcha dio comienzo el pasado 1 de julio.

"Estos resultados confirman la solidez de nuestro modelo de negocio y nuestro nivel de inversión, explica por qué Digi es hoy un operador de referencia en España. La confianza que nuestros clientes depositan en Digi fortalece nuestra propuesta de valor y nos impulsa a seguir trabajando para ofrecerles un servicio de calidad, con tecnología avanzada, a precios competitivos", ha indicado el consejero delegado de Digi España, Marius Varzaru.

RESULTADOS COMERCIALES

También ha destacado el número de portabilidades netas que Digi ha obtenido en el conjunto de 2025, al batir en este periodo su registro histórico, alcanzando un saldo neto de más de 994.000 cambios de línea, un 7,7% más frente al ejercicio anterior.

Asimismo, el operador superó en este ejercicio su récord histórico de portabilidades al rebasar las 1.673.000, lo que supone un 23,8% más sobre las alcanzadas en 2024.

De este modo, Digi ha sumado a lo largo de 2025 más de 2,39 millones de clientes; unos datos que llevan a la compañía a alcanzar más de 10,8 millones de clientes para el conjunto de sus servicios (un 28,4% más en relación con el año anterior).

En concreto, más de 7,26 millones de clientes contaban con el servicio de telefonía móvil, lo que supone un incremento de más de 1,4 millones de clientes en 2025 respecto al año anterior.

Igualmente, más de 2,58 millones contaban el servicio de fibra, lo que supone un crecimiento de 632.000 clientes en este periodo, convirtiéndose en el tercer operador por número de clientes de fibra en el segmento residencial en España; más de 815.000 tenían el servicio de telefonía fija, con un aumento de 189.000 clientes respecto a cierre de 2024, y más de 172.000, con el servicio de televisión.

En 2025 Digi ha mejorado su tarifa 'IlimiTODO', con llamadas ilimitadas y gigas ilimitados, de forma que los clientes disfrutan de un precio más reducido por cada línea adicional contratada, y también ha incorporado mejoras en las prestaciones de sus tarifas móviles.

Asimismo, ha aumentado la velocidad de su fibra 'SMART' en sus tarifas de 300 megabits (Mb) simétricos, hasta los 500 Mb por el mismo precio, y la de 600 Mb simétrico, que alcanza los 750 Mb sin incremento de tarifa.

Además, a cierre del año, Digi había superado ya las más de 75 tiendas propias en toda España, todas ellas atendidas por personal contratado directamente por la compañía, a través de las cuales favorece el contacto cercano y la interlocución directa, demandada por sus clientes.

COMPROMISO CON EL EMPLEO

Digi, segundo operador en número de empleados, además de mantener su compromiso con la inversión en despliegue de redes, también lo mantiene con el empleo.

En total, a cierre del año, Digi superó los 11.000 profesionales contratados directamente, entre los que se encuentra personal de infraestructura para el despliegue de su propia red de fibra y sus 'call center' propios.

De esta forma, en 2025, el operador inauguró dos nuevos centros de atención al cliente, en Sevilla y Valencia, con el objetivo de proporcionar la mejor experiencia de cliente a sus usuarios, y con los que ha generado más de 300 nuevos empleos directos.

EL GRUPO FACTURA UN 2,4% MENOS

Por otro lado, los resultados preliminares del grupo Digi, los que incluyen las cifras de su actividad en todos los mercados en los que opera la empresa, adelantan unos ingresos de 2.274,7 millones de euros en 2025, lo que representa un descenso del 2,4% en comparación con los 2.331 millones de euros de 2024.

Además, la compañía cerró el año pasado con un Ebitda ajustado de 709 millones de euros, es decir, un 4,3% más que los 680 millones de euros del curso previo.

Si bien, la firma registró unas pérdidas antes de impuestos de 33 millones, frente al beneficio de 530,6 millones que se anotó un año antes.

La deuda neta del grupo rumano a 31 de diciembre de 2025 alcanzó los 1.872 millones de euros, un 36% más que los 1.376 millones de euros con los que cerró 2024.

En tanto, las inversiones del grupo, el 'capex', alcanzaron los 798 millones de euros el año pasado, un 9,8% menos en comparación con los 885 millones de euros del ejercicio anterior.