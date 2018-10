Ampl.-Izquierda abertzale presenta el sábado en Pamplona su propuesta "de marco autonómico" para "superar el conflicto"

Actualizado 28/02/2007 15:27:15 CET

Históricos dirigentes dicen que la oferta une al 100% de izquierda abertzale y quiere "cerrar un tiempo para abrir uno de soluciones"

SAN SEBASTIAN, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La izquierda abertzale presentará el próximo sábado en el Frontón Anaitasuna de Pamplona su propuesta de "marco jurídico y político de transición" para "superar el conflicto", dirigida tanto al Estado español como al francés, y con la que pretende "cerrar un tiempo político para abrir otro de soluciones".

En el acto, la izquierda abertzale desarrollará la oferta presentada el 7 de febrero por la Comisión Negociadora de Batasuna, que incluía la constitución de "una autonomía política" con "los cuatro territorios" de Euskadi y Navarra, así como la hecha pública semanas antes en Ustarritz para la creación de "un nuevo marco" con las tres provincias vasco-francesas.

La celebración del acto en el Frontón Anaitasuna, a las cinco y media de la tarde, fue presentada hoy en rueda de prensa en San Sebastián por integrantes históricos de la izquierda abertzale como el ex dirigente de HB Txomin Ziluaga, el ex eurodiputado de Batasuna Koldo Gorostiaga, el ex parlamentario de EH Kepa Gordejuela, el ex alcalde de Arrasate Xabier Zubizarreta o la periodista y miembro de la plataforma Gasteiz Izan de Vitoria Amparo Lasheras.

Ziluaga aseguró que, "a pesar de todos los pesares", actualmente existe una "oportunidad histórica de solucionar el conflicto" sobre la bases del "reconocimiento de Euskal Herria como nación", el respeto a la voluntad de su ciudadanía y la "superación de la división territorial".

Según indicó, ese el escenario que la izquierda abertzale ha buscado en estos últimos 40 años con su Alternativa KAS, el Estatuto Nacional de Autonomía planteado en el contexto de las conversaciones de Argel y la propuesta de Anoeta.

"ELEMENTOS NUEVOS"

El ex dirigente de HB aseguró que la oferta de "marco autonómico de transición" echa pública el pasado 7 de febrero también se sitúa en esa "línea histórica" y por eso "nos une y nos aglutina a toda la izquierda abertzale", añadió.

No obstante, precisó que, a la vez, esa propuesta es "nueva, porque tiene diferentes elementos que son nuevos", dado que "se enmarca en una estrategia nacional, se hace pública en un momento histórico donde la solución es posible y para la búsqueda del acuerdo definitivo". Además, "plantea un marco jurídico y político de transición, una auténtica transición democrática, y abre las puertas a la materialización de todos los proyectos políticos, también el independentista", agregó.

Por su parte, Amparo Lasheras explicó que con esta propuesta pretenden "cerrar un tiempo político para abrir otro que se encamine a las soluciones", dado que "no hay solución en clave represiva y es necesario un proceso de diálogo y negociación.

En consecuencia, emplazó al Gobierno central, al PSOE y al PNV a aclarar si están dispuestos a "construir un escenario donde se respete la voluntad de toda la ciudadanía", y dijo que, de ser así, la izquierda abertzale tiene extendida su "mano" y está dispuesta a "dar pasos en cualquier momento". Ese será el mensaje que se transmitirá en el acto del sábado.

Koldo Gorostiaga insistió en que "el 100 por cien" de la izquierda abertzale está de acuerdo con ese mensaje, y defendió la necesidad de "cerrar todas las puertas del pasado y abrir las puertas del futuro". Consideró que "el franquismo no se cerró" y es necesario llevar a cabo es "ruptura democrática" por parte de "todos".