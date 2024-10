AM.PSOE sostiene que "le cuesta creer" que Aldama estuviera en Ferraz y que serán otros los que lo tengan que atestiguar

La portavoz asegura que ni saben ni les importa si Koldo García les está tratando de enviar algún tipo de mensaje

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Esther Peña, dice que "le cuesta creer" que el empresario Víctor de Aldama, vinculado con la trama Koldo, estuviese en la sede nacional del PSOE en las calle Ferraz en la noche elctoral del 10 de noviembre de 2019 y sostiene que son otros los que tienen que demostrar que acudió.

Además, dice que no sabe y "no le importa" si Koldo García --exasesor del exministro José Luis Ábalos-- está tratando de enviar un mensaje al partido después de que se publicase una foto de Aldama y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuyo autor fue el propio Koldo.

En una rueda de prensa, Peña se ha remitido a las palabras de Sánchez, que en conversación informal con los periodistas durante su viaje a India aseguró que no tiene relación con Aldama y nunca cruzó una palabra con él.

Peña sostiene que el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE, confirmó "con toda rotundidad" que nunca habló con Aldama, ha indicado. "Fin de la historia, todo lo demás es cierta altanería de alguna persona que en mi tierra denominamos 'fantasmas', cuando alguno tiene demasiado interés y nada que demostrar", ha apuntado.

OTROS LO TENDRAN QUE ATESTIGUAR

Por tanto, Peña sostiene que "serán otros quienes tendrán que atestiguar" que Aldama estuvo en Ferraz, después de que 'El Español' publicase que el empresario estuvo en el cuartel general de los socialistas la noche de las elecciones generales en 2019.

No obstante remarca que "le cuesta creerlo" porque las palabras de Sánchez negando cualquier tipo de relación con el comisionista, que actualmente se encuentra en prisión, fueron "nítidas, claras y contundentes" y por tanto "no hay mucho que rascar", ha zanjado.

La portavoz del PSOE ha sido interrogada al respecto, después de que este fin de semana se publicase una foto en la que aparecen De Aldama y Sánchez en un acto del PSOE. Una imagen a la que los socialistas han restado importancia al señalar que no demuestra que exista ningún vínculo entre ambos y la equiparen a las decenas de fotos que Sánchez se hace con simpatizantes en cada acto.

POSIBLE MENSAJE DE KOLDO

Además, dado que la foto de Sánchez y Aldama fue realizada por Koldo García, asesor del entones ministro de Transportes José Luis Ábalos y uno de los implicados en la presunta trama, Peña ha sido interrogada sobre si creen que está tratando de enviar algún tipo de mensaje al partido.

"No sabemos si es un mensaje, ni lo sabemos ni nos importa", ha lanzado. Además rechaza que haya ningún tipo de preocupación en el PSOE porque haya nuevas revelaciones que demuestren la vinculación de Sánchez con la trama. "No nos preocupa nada de lo que está saliendo", ha añadido.

En la misma línea, fuentes socialistas insisten en que no es el partido quien tiene que demostrar que Aldama no estuvo en su sede sino al revés. "La carga de la prueba en este país no funciona así", sostienen.

FOTO "ASQUEROSA" DE FEIJÓO CON UN NARCO

Esther Peña trata de restar importancia a la foto --"es curiosos que se le intente dar tantas vueltas a una cuestión tan inocua", señala-- y contrataca con la foto del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo con el condenado por narcotráfico Marcial Dorado.

Así, ha dicho que el líder 'popular' está "atado" a esa imagen, que "le perseguirá siempre" y que ha calificado como "asquerosa" y "foto de la vergüenza".