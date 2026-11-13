La AN acepta la personación en el 'caso Leire' de la asociación judicial de la jueza que investigó al hermano de Sánchez

Archivo - La jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma, a su salida de la Audiencia Nacional, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha aceptado la personación del Foro Judicial Independiente (FJI), la asociación judicial a la que pertenece la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según han contado fuentes jurídicas a Europa Press, el magistrado aceptó en una providencia este jueves que participen como acusación en la causa en la que Pedraz investiga una presunta trama para desbaratar las causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante del partido Leire Díez.

No obstante, las mismas fuentes han explicado que el juez rechazó su pretensión de hacerlo como parte separada. De este modo, quedarían integrados en la acusación popular unificada que lidera el PP en cuanto abonen la fianza de 10.000 euros. Pedraz ha rechazado también la solicitud de FJI de que se les eximiera de abonarla, añaden.

Desde la asociación lamentan estas decisiones, pues consideran que pasan a formar parte de una acusación popular de perfil "muy político", lo cual se aleja de su interés específico en el caso, esto es, "actuar como asociación profesional en defensa de su asociada y de toda la carrera judicial".

ACUSACIÓN LIBRE DE "AFINIDAD" CON PARTIDOS

Por ello, avanzan a esta agencia de noticias que recurrirán ambas resoluciones, haciendo hincapié en la que les permita personarse como acusación de manera separada, pues FJI "ha de ejercer la acusación popular libre de cualquier imagen de afinidad con partidos políticos, sean del signo que sean. De lo contrario, podrían dejar de estar personados en la causa, aunque esperan no tener que llegar a tal situación, indican.

Cabe recordar que Biedma está personada como perjudicada, tras pedirlo al denunciar haber sido objeto "de actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos", así como acusa al exjuez Luis Sáenz de Tejada --imputado en la causa-- de poner en peligro "su integridad física".

Ante ello, FJI remitió un comunicado en el que lamentó la "indolencia" del Consejo General del Poder Judicial al no condenar de manera unánime entre todos los vocales los hechos denunciados: "Si existe constancia de una situación de sufrimiento y zozobra padecida por una juez por el mero hecho de haber desarrollado su trabajo", el organismo "habría de mostrar un apoyo sin fisuras, con independencia de si las personas investigadas son inocentes o culpables de tales hechos".

De hecho, la asamblea de Foro Judicial Independiente ratificó al término de su XXII Congreso, celebrado la semana pasada, "su apoyo y solidaridad a su compañera Beatriz Biedma, ante las actuaciones de presión y persecución" y confirmó su decisión "de proporcionar asesoramiento y asistencia jurídica a su asociada y la decisión de la asociación de personarse en la causa como acusación popular".