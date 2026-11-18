Archivo - El cantante Julio Iglesias, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha admitido la querella presentada por dos trabajadoras contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante.

En un auto, recogido por Europa Press, el magistrado instructor Antonio Piña cita además a declarar a las querellantes, de forma presencial, el próximo 3 de febrero y rechaza la querella respecto de los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores que incluía.

Piña admite la querella en base a los indicios que se aporta, esto es, el testimonio "que constituye un principio de prueba de los hechos que justifica el inicio de la investigación penal".

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