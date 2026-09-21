La AN amplía la investigación a mandos israelíes por el abordaje a la flotilla e incluye delitos de tortura y lesiones

02 October 2025, Israel, Ashdod: Vessels of the Sumud Flotilla enter Ashdod port escorted by the Israeli Navy. - Ilia Yefimovich/dpa

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Francisco de Jorge ha ampliado la investigación a mandos israelíes como presuntos responsables de un delito de detención ilegal durante el abordaje a la Flotilla Global Sumud el 1 de octubre del pasado año, cuando se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria, y ha incluido los presuntos delitos de torturas, daños y lesiones que pudieran haber ocurrido contra quienes iban en las embarcaciones de pabellón español.

Así lo ha acordado De Jorge en un auto, recogido por Europa Press, en el que estima parcialmente el recurso de reforma interpuesto por el PCE e Izquierda Unida y acuerda que "se practiquen las diligencias indispensables para identificar a los autores de los posibles delitos de torturas cometidas a bordo de los buques del estado de Israel".

El magistrado señala que en el recurso presentado "se desprende que, aunque no se hubiera dicho con precisión en la querella, las personas detenidas fueron sometidas también a tratos inhumanos o degradantes ya a bordo de las embarcaciones de bandera española".

Además, señala que en las querellas "se describieron hechos constitutivos de delitos de torturas cometidos a bordo de las embarcaciones de bandera española", pero incide en que si de las declaraciones de los testigos y de los perjudicados que se reciban más adelante, "resultasen indiciariamente acreditados hechos que cumplan" los supuestos para el presunto delito de tortura, "nada impedirá que se formule en su día una acusación por estos hechos".

Por otro lado, el instructor acuerda la práctica de diligencias indispensables dirigidas a la identificación de los presuntos autores, si bien por el momento no se asume la competencia ni dirige el procedimiento contra personas concretas por estos hechos fuera de territorio nacional.

Asimismo, rechaza calificar los hechos como piratería marítima porque "es patente y de dominio público" que quienes se embarcaron "lo hicieron buscando hacer llegar ayuda humanitaria", al igual que "tampoco buscaron un provecho propio los soldados que ejecutaron órdenes ni los mandos que las dieron".

PIDIÓ A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL QUE SE PRONUNCIE

De Jorge admitió a trámite en julio las querellas contra el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Israelíes, Ramatcal Eyal Zamires, y contra el comandante de las Fuerzas Navales, Ram Rotberg, como presuntos responsables de un delito de detención ilegal durante el abordaje a la flotilla, si bien rechazó las presentadas contra el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir.

El magistrado señaló entonces que "resulta decisivo determinar si las fuerzas israelíes estaban legitimadas para abordar unas embarcaciones españolas, tomar su control y practicar detenciones".

Así, De Jorge acordó librar una exposición motivada a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para poner en su conocimiento ambas querellas y decida si incluye los hechos relatados en algún procedimiento actualmente en curso.

Además, solicitó que se pronunciase acerca de si los hechos cometidos a bordo de las embarcaciones de bandera española pueden ser investigados por la Audiencia Nacional de manera separada e independiente de los hechos que investiga la Fiscalía de la Corte Penal relativos a presuntos delitos de genocidio, crimen de guerra o contra la humanidad o bien que, en caso contrario, le requiera la inhibición.

Los querellantes apuntaban a presuntos delitos de piratería, detención ilegal, torturas y malos tratos, así como contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.

El juez instructor señaló que la detención ilegal se produjo en las embarcaciones españolas, pero desde el momento en que los tripulantes fueron trasladados a territorio de Israel comenzó una secuencia de hechos que quedaron ya desconectados de lo anterior, por cuanto que transcurrieron en territorio de aquel país.