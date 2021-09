La AN avanza en la tesis yihadista del atropello de Murcia al analizar la carta, el gesto de 'unicidad' y que se rasuró

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional, que ha abierto diligencias para investigar si el atropello en el que fallecieron dos personas el 17 de septiembre en Torre Pacheco (Murcia) fue un atentado yihadista, avanza en esta hipótesis después de analizar las notas halladas en el vehículo, tras saber que el presunto terrorista se rasuró antes de perpetrar el atropello y tras conocerse por testigos que realizó el símbolo de la unicidad.

Estos indicios, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, hacen que cobre fuerza la opción de considerar que se trató de un atentado yihadista y no de un simple accidente. Máxime cuando también se ha sabido que el individuo acudió a una mezquita previamente, añaden.

Según estas fuentes, el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional tiene conocimiento de que el ciudadano marroquí, que también falleció en el acto, realizó el símbolo de la unicidad, el Tawhid. No obstante, no se descarta que el autor del ataque sufriese algún tipo de enfermedad mental y que no tuviese relación alguna con el terrorismo.

Fue el pasado lunes 20 de septiembre cuando el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Alejandro Abascal, se hizo cargo del suceso que tuvo lugar en la avenida de Murcia de la pedanía de Roldán, cuando un hombre de nacionalidad marroquí embistió la terraza de un bar.

El ataque se saldó con la muerte de uno de los comensales, que resultó gravemente herido tras ser arrollado, y con la del conductor, que presentaba heridas de arma blanca.

LA NOTA CON REFERENCIAS A ALÁ

Según confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación el pasado martes, el autor del atropello tenía una nota con referencias inconexas a Alá y la violencia, y se presentaba como víctima del sistema y de agresiones cometidas mentalmente. Las diligencias apuntan a que no pertenecía a ninguna célula terrorista y se indaga sobre si sufría una enfermedad mental.

La investigación trata de aclarar asimismo si la lesión por arma blanca fue provocada por otra tercera persona o se la infligió él mismo. Otro de los elementos sobre los que se investiga es sobre su residencia en España y su círculo más próximo en Murcia de un ciudadano marroquí que, según apuntan fuentes cercanas a la investigación, llegó como menor no acompañado.