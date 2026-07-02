La AN condena a Francisco Granados a dos años y medio de prisión por amaños en fiestas en Madrid

Archivo - El ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, acude a juicio, en la Audiencia Nacional, a 19 de enero de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid y ex 'número dos' de la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, a dos años y medio de cárcel por irregularidades en los contratos adjudicados a la empresa Waiter Music para la celebración de las fiestas populares en distintos municipios madrileños en el marco del 'caso Púnica'.

Así lo ha decidido la Sala de lo Penal en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que le imponen esa pena de cárcel por un delito continuado de fraude.

También le condenan por un delito continuado de prevaricación, por el que le imponen ocho años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

El tribunal señala que la intervención de Granados "no se articula como gestor directo del expediente administrativo, sino como elemento impulsor y facilitador del sistema desde una posición de poder político e influencia determinante".

La Audiencia Nacional sostiene que Granados "mantuvo una capacidad de influencia continuada sobre los órganos decisores, aun sin ostentar formalmente competencia administrativa directa, y se benefició de la relación mediante la recepción sistemática de prestaciones en especie no retribuidas, consistentes en eventos privados sufragados por el empresario" José Luis Huertas.