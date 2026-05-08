La AN pide a Sanidad expedientes sobre el barco con hantavirus tras instar una organización parar su llegada

Archivo - Fachada de la Audiencia Nacional, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha reclamado al Ministerio de Sanidad los expedientes relativos a la decisión de permitir el atraque en Canarias del barco con personas infectadas con hantavirus, después de que la organización Iustitia Europa solicitara la paralización del mismo.

Así consta en un decreto al que ha tenido acceso Europa Press en el que una letrada de la Administración de la Justicia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo admite a trámite el recurso de Iustitia Europa y da un plazo de 20 días a Sanidad para que remita los documentos.

Iustitia Europa solicitó como medida cautelarísima que "se suspenda de forma inmediata y total" la operación de atraque, desembarco, traslado, repatriación y manipulación de pasajeros, tripulación, equipajes, residuos o materiales procedentes del buque.

La organización considera inaceptable que la llegada del 'MV Hondius' al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, se pretenda ejecutar sobre la base de comunicaciones públicas o notas de prensa.

En el recurso también se exponía la "extrema gravedad" del contexto sanitario, ya que debido al hantavirus tres personas han fallecido en el crucero, donde también ha habido pacientes en estado crítico y evacuaciones médicas.

Subrayaba, además, que el periodo de incubación del hantavirus puede extenderse hasta 45 días, lo que "invalida la mera ausencia" de síntomas como garantía "suficiente" para autorizar un desembarco general "sin un control judicial previo y exhaustivo"