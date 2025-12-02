La AN valoró el "acopio anormal" de armas para encarcelar al líder de una célula terrorista supremacista

Archivo - Vista de la fachada de la Audiencia Nacional, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha tenido en cuenta el "acopio anormal de diversos tipos de armas y objetos lesivos" por parte del presunto líder en España de una célula terrorista supremacista blanca de 'The Base' para decretar su ingreso en prisión provisional.

Según un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Antonio Piña envió a prisión a David Dionis el pasado 27 de noviembre al considerar que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva. El instructor le investiga por presuntos delitos de pertenencia a organización terrorista y de captación, adoctrinamiento y adiestramiento con fines terroristas.

El juez señala que Dionis lidera la célula de la organización en España y su implantación en el país de una "entidad terrorista a nivel europeo", asumiendo "las consecuencias jurídicas y penales que tiene la pertenencia a la misma".

"Ha realizado una continua labor de captación y adoctrinamiento en los postulados ideológicos de la organización terrorista, su ideario de odio, extremista y violento, sus objetivos, su defensa, propaganda de la organización, postulados aceleracionistas, adquisición y manejo de armas tipo PCP, técnicas de combate con armas blancas, teorías preparacionistas y survivalistas, equipamiento y entrenamiento táctico, etc.", detalla.

El instructor apunta que el investigado ha llevado a cabo labores de "adiestramiento a terceras personas, mediante entrenamientos tácticos con diversas clases de armas".

Para ello, "durante la investigación ha realizado un acopio anormal de diversos tipos de armas --principalmente blancas-- y objetos lesivos, así como de indumentaria, material médico de combate, material paramilitar...".

Según el juez, "no se ha quedado en el mero almacenaje, sino que se ha observado la asiduidad con la que portan y utilizan este tipo de armas en vía pública lo que supone un peligro grave para la seguridad añadido a su radicalidad y violencia", que considera extrema, añade.

A lo que agrega que habría estado implicado en "múltiples actos violentos", como uno junto a otros dos hombres con los que se desplazó en su propio vehículo hasta Madrid para "localizar y dar una paliza a una tercera persona por simple venganza".

Igualmente, el juez señala que hay indicios de que habría estado recibiendo financiación de 'The Base' y que "estaría financiando la actividad de la misma en España a través del tráfico de drogas a pequeña escala (marihuana y cocaína)".

Y expone que Dionis ha estado en contacto directo con el líder internacional de 'The Base', lo que evidencia "su adhesión a los objetivos y fines para/con la organización terrorista, es decir, la creación de células denominadas 'unidad insurgente', que, con encubrimiento y medidas de seguridad, realicen ataques selectivos para desestabilizar los estados en los que se encuentran incardinadas".

DISPUESTOS A PERPRETAR ATENTADOS

La Policía Nacional comunicó este lunes la desarticulación en Castellón de la primera célula terrorista supremacista blanca y de carácter aceleracionista detectada en España, y que ya había "manifestado su disposición a realizar atentados" siguiendo los postulados de 'The Base' para realizar ataques selectivos con el fin de colapsar las instituciones democráticas.

La operación, dirigida por el Juzgado Central Número 6 de la Audiencia Nacional, se saldó con tres detenidos y la incautación de nueve armas --dos de ellas de fuego--, munición y más de una veintena de armas blancas, así como diversa parafernalia neonazi.

Los detenidos tienen 24, 22 y 48 años y el líder cuenta con numerosos antecedentes violentos, por lo que su actividad delictiva ya era conocida por los servicios de información debido a su radicalización, según precisaron a Europa Press fuentes policiales.

La célula intervenida pertenecía a la red internacional 'The Base', creada en 2018 y compuesta por diferentes unidades paramilitares preparadas para una "guerra racial". El fin último de estos es imponer una hegemonía de la raza blanca a través de actos violentos y el terror, indicó.

Los agentes especializados en la lucha contra el terrorismo y el radicalismo detectaron a principios de 2025 a un "individuo muy radicalizado". A raíz de esto, comenzaron una investigación que les condujo al grupo, compuesto por dos integrantes más, explicó la Policía.

Según añadió en una nota de prensa, los miembros se encontraban "altamente radicalizados", con un estilo de vida basado en la organización terrorista y "en disposición de realizar atentados", habiendo realizado varios entrenamientos tácticos en los que emplearon técnicas y material paramilitar.