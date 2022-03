Ana Beltrán avisa a Otegi que no dejará de defender Navarra: "Con asesinos y quienes les apoyan no hay nada que hablar"

Asegura que Pedro Sánchez "no se moja para defender a Navarra" pero "se cala hasta los huesos" al "negociar con terroristas condenados"

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Navarra y diputada del PP en el Congreso, Ana Beltrán, ha avisado al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que su partido no dejará de defender a Navarra de "los ataques del nacionalismo más excluyente" y ha subrayado que "con asesinos y quienes les apoyan no hay nada que hablar".

"Pedro Sánchez no se moja para defender a Navarra pero se cala hasta los huesos a la hora de negociar con terroristas condenados para excarcelar a etarras y acercarlos a cárceles navarras y vascas a cambio de apoyos presupuestarios", ha declarado Beltrán a Europa Press.

Así se ha pronunciado después de que Otegi haya recordado a Beltrán, a través de Twitter, que su partido se reunió el miércoles en Burlada y el 17 de abril celebrará el Aberri Eguna, Día de la Patria vasca, en su "capital histórica: Iruñea". "Aunque para ti la capital de Nafarroa es Madrid, la nuestra es Iruñea", espetó a la dirigente 'popular', que ha ocupado estos años la Vicesecretaría de Organización del PP en la Ejecutiva de Pablo Casado.

EL PLANTEAMIENTO DE BILDU, "UNA QUIMERA"

La reacción de Otegi se produce después de que el Grupo Popular, con la firma de Beltrán, registrase el martes una proposición no de ley en el Congreso con la que exige al Gobierno que rechace las exigencias de Bildu para la autodeterminación de Navarra.

"Navarra no es la capital de ninguna nación vasca y los planteamientos de Bildu son una quimera sin fundamento constitucional", señala la iniciativa, en la que los 'populares' apelan a la "claridad" y la "firmeza" del Gobierno en defensa de la Constitución "sin cesiones a las exigencias nacionalistas".

Beltrán ha recalcado que el desde el PP no van a "dejar de defender a Navarra de los ataques del nacionalismo más excluyente". "Porque ante estas agresiones, ¿Qué ha hecho el Gobierno de Navarra o el de España? ¿Qué ha hecho el PSOE? ¿Qué ha dicho el PSOE?", se ha preguntado.

Dicho esto, ha denunciado de nuevo que el jefe del Ejecutivo "no se moje" para defender a Navarra pero sí "negocie" con Bildu para acercar a presos de la banda terrorista a cambio de lograr apoyo para leyes como la de los Presupuestos Generales del Estado.

"Lo hemos denunciado una y mil veces y lo seguiremos haciendo: con asesinos y con quienes apoyan a esos asesinos no hay nada que hablar", ha asegurado Beltrán a Europa Press, que ha dicho a Otegi que no tiene "ni idea" de lo que es Navarra porque de tenerla no la habría intentado "reventar a golpe de tiros y bombas" porque lo único que ha hecho es "asesinar" allí a "27 inocentes".