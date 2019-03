Ana Pastor sobre si irá en la lista del PP a Europa: "Me hace feliz concurrir por Pontevedra"

Publicado 08/03/2019 11:22:07 CET

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha eludido hablar de si concurrirá a las elecciones europeas en la lista del PP y ha reiterado que le hace feliz ir en las listas por Pontevedra a las elecciones generales.

"Lo que me gusta mucho, he sido diputada por Pontevedra durante muchos años y eso me hace muy feliz", ha recalcado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

DECRETOS DE URGENTE NECESIDAD

Sobre la polémica generada en torno a que el Gobierno apruebe decretos en periodo preelectoral que irán a la Diputación Permanente, un órgano que, ha recordado, está para aprobar de "urgente necesidad".

"Estamos en periodo preelectoral. Esto va dirigido a todos", ha asegurado preguntada por sus declaraciones en las que dijo que el PSOE iba "dopado" a las elecciones aprobando estos decretos.

Pastor ha tirado de historia para recordar que en 40 años de democracia lo único que se ha aprobado entre legislatura son "escasísimos" decretos ley sobre temporales y situaciones de emergencia

"No entro en el fondo", ha señalado Ana Pastor sobre los decretos, asegurando que serán los partidos en la Diputación Permanente se manifestarán. "La historia real de nuestro país es que siempre se ha hecho para cosas de urgente necesidad", ha zanjado.