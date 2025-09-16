Ángel Víctor Torres acusa al PP de "dar la espalda" a Clavijo e insiste en que el Ejecutivo cumple con la Agenda Canaria

Archivo - El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 8 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Coalición Canaria (CC) reclama al Gobierno que impulse la creación de un decreto ley para abordar la Agenda Canaria

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha acusado este martes al PP de "dar la espalda" al Gobierno canario y ha remarcado que el Ejecutivo central "cumple" con la Agenda Canaria, poniendo como ejemplo la garantía de la bonificación del 60 % del IRPF para los ciudadanos de La Palma, el plan integral de empleo recientemente aprobado o la defensa de las islas como región ultraperiférica.

Así lo ha trasladado durante su intervención en el pleno del Senado en respuesta a una pregunta del senador de Coalición Canaria Pedro Manuel Sanginés, que interesaba saber si el Gobierno de Pedro Sánchez impulsaría la aprobación del real decreto ley sobre la Agenda Canaria que el Ejecutivo se comprometió a estudiar tras la reunión bilateral mantenida entre Sánchez y Clavijo el pasado 18 de agosto.

En concreto, Torres ha defendido que el Ministerio de Exteriores ha trasladado a la Unión Europea (UE) propuestas dirigidas a la limitación de la compra de inmuebles por extranjeros.

"(La bonificación) del 60 % del IRPF para los ciudadanos de La Palma está asegurada hasta 2027 y se hará con el mecanismo legislativo que haga falta", ha destacado el ministro, que también ha puesto en valor el plan integral de empleo recientemente aprobado, la autorización de la tercera adenda al Convenio de Carreteras 2018-2027 pactado con el Gobierno de Clavijo o el "impulso" a las universidades del archipiélago.

CANARIAS IMPORTA LO QUE IMPORTA EL VOTO DE CC

"Quien le da la espalda es su socio de gobierno en Canarias, que es el PP", ha resumido el titular de Política Territorial y Memoria Democrática.

Previamente, Pedro Manuel Sanginés (CC) ha lamentado que Canarias importa al Gobierno central de turno "lo que le importa el voto de Coalición Canaria" en ese momento.

"No somos imprescindibles para el sostenimiento de este Gobierno; nosotros no existimos para que nos rebajen los delitos de malversación, no pedimos financiación singular ni privilegios en la quita de la deuda, ni indultos ni amnistías", ha expresado.

"Lo nuestro es más sencillo; que se cumpla la reconstrucción de La Palma, la bonificación al 60 % del IRPF, sacar a la gente (de La Palma) de los contenedores donde viven; el retorno a los planes de infraestructuras educativas, a las hidráulicas, la lucha contra la pobreza, los planes de empleo, las subvenciones al transporte, las pensiones", ha enumerado.