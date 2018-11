Anticorrupción recurre el "cierre en falso" del caso Mario Conde y reprocha a Pedraz que archive sin escuchar a la UCO

Publicado 05/11/2018 15:14:47 CET

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de archivar la instrucción por blanqueo que seguía contra el expresidente de Banesto Mario Conde porque entiende que ha acometido un "cierre en falso" de la causa basado exclusivamente en un informe sobre documentación que aportó la defensa, sin siquiera consultarles y sin atender tampoco las propuestas de investigación formuladas por la Unidad Contra el Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil.

Se trata del caso que investigaba a Conde, sus hijos y otras personas por blanqueo de 13 millones de euros repatriados entre 1999 y 2014, organización criminal, ocho delitos contra Hacienda Pública por cuotas defraudadas del Impuesto de Sociedades de tres de sus empresas, y frustración de la ejecución, pues no consta que haya depositado los 14,1 millones de la responsabilidad civil por la que fue condenado en el 'caso Banesto'

En un comunicado, el organismo que encabeza Alejandro Luzón, expone que la decisión de Pedraz, basada en la falta de acreditación de que el dinero repatriado formase parte de las cantidades que sustrajo de Banesto, "es prematura y supone un cierre en falso de la instrucción".

"No atiende las propuestas de investigación formuladas por la UCO, no aguarda a la cumplimentación de varias comisiones rogatorias que todavía no han sido recibidas y fundamenta el archivo en un informe provisional pericial, en el que únicamente se ha analizado, y por tanto valorado, la documentación de la defensa, en contradicción con el criterio del otro Inspector de Hacienda designado en el procedimiento", exponen los fiscales.