Aragón "abre el apetito" en Madrid para la tercera edición de 'The Wave', que tendrá una 'App' y una zona de ocio

Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Economía, Presidencia y Justicia en funciones, junto a los ponentes, en la presentación de la tercera edición de 'The Wave', en Madrid. - PABLO XURDE MERINO

Se espera la asistencia de más de 15.000 personas a Zaragoza, en una edición que contará con 250 ponentes MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de 'The Wave' ha sido presentada en Madrid para "abrir apetito", como ha definido la presentadora Noor Ben Yesef, de cara al evento de los días 14, 15 y 16 de abril en Zaragoza --el último día será de puertas abiertas-- y que este año contará con una Aplicación móvil (App) y un 'After Wave'.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Economía, Presidencia y Justicia en funciones, Mar Vaquero, ha asistido a la presentación y ha anunciado que se espera una asistencia de "más de los 15.000" asistentes de la edición pasada --ya hay cinco mil inscritos-- y que contará con más de 250 ponentes.

Vaquero ha destacado la importancia de este evento, al que ha definido como la parte "intangible" del 'hub' tecnológico más grande de Europa en el que se ha convertido Aragón.

En esta línea, Vaquero ha recordado que en los últimos dos años, su gobierno ha anunciado inversiones extranjeras por valor de "más de cien mil millones de euros", de los cuales aproximadamente ochenta mil millones proceden de inversiones tecnológicas.

La también consejera de economía no se ha olvidado de las empresas locales, como Ibercaja, Integra e Hiberus, cofundadoras de 'The Wave' y Amazon Web Service, que tienen "un gran protagonismo" en el evento y son las que apostaron "durante décadas" por el sector en el que Aragón ahora se considera líder.

En cuanto a las cuestiones logísticas, Vaquero ha recordado que esta nueva edición contará con una aplicación móvil (App), dos días dedicados a las empresas y un último de puertas abiertas para el público general.

También ha desgranado otras novedades de esta edición, como la zona de ocio 'After Wave', con música, tecnología y un espacio de "encuentro" y "apertura para los jóvenes". Vaquero ha recordado también que este año habrá ponentes como Juan Santa María, de ACS o Carmen Cuadrado de Shein, que completan el elenco ya anunciado y el cierre protagonizado por el 'podcaster' Jordi Wild.

ARAGÓN, TERRITORIO ESTRATÉGICO PARA LAS EMPRESAS

"Aragón es un territorio estratégico", ha afirmado Sonia Marzo, directora de capacitación en Inteligencia Artificial en Microsoft, una de las ponentes de la presentación y participantes del evento en abril.

Marzo ha recordado la estrecha relación de su empresa con el Gobierno de Aragón que se traduce en acuerdos de colaboración para formar a profesores y estudiantes de manera gratuita en Inteligencia Artificial. Ha recordado, por ejemplo el acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Zaragoza para formar a los cinco mil empleados públicos en IA, así como a todos los ciudadanos de la ciudad mayores de 16 años y a los empresarios en sectores como la hostelería

Luis Jordán de Urries, responsable de Propuesta de Valor y cliente en Movistar+, ha participado con una ponencia en la que ha destacado que la clave de la participación de 'The Wave' "es una mesa redonda que versará sobre contenidos, tecnología y usuarios", con el objetivo principal de llegar la mayor audiencia posible.

El responsable de Movistar+ ha recordado su compromiso de "seguir impulsando todo el sector creativo a nivel nacional" y el reto de que la tecnología esté presente sin que el usuario se dé cuenta.

Durante el acto también hubo una mesa redonda bajo el título 'Tecnología e innovación: cómo crecer, proteger y liderar en 2026', en la que participaron Dayana Ribas, lead scientist smartVoice en BTS, Adrián Bertol, head od Tech & Business Development en Más Orange y Frederic Salvador, IA,Cloud &AppSec BDM en Fortinet.

En ella, hablaron sobre talento e inversión por parte de la Universidad de Zaragoza, algo que, para Bertol, aragonés afincado en Madrid, es esencial. Por su parte, Frederic Salvador destacó que el "superpoder" del sector tecnológico es "saber traducir la tecnología al valor real de negocio".

Iñigo de Yarza, presidente de Hiberus, destacó que 'The Wave' pone a Aragón y, concretamente a Zaragoza, en "el centro del debate en esta gran ola de disrupción tecnológica", y se ha demostrado orgulloso de "amplificar ese debate en toda la cadena de valor y la industria tecnológica".

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

En esta línea, similar a la vicepresidenta de Aragón, Llarza ha reconocido la importancia de la estrecha colaboración público-privada para que las grandes empresas, nacionales e internacionales a "hiperescalares" se fijen y desarrollen sus proyectos de centros de datos en Aragón. Una oportunidad que, ha confirmado, se está aprovechando "desde todos los ámbitos y sectores".

En representación de Amazon Web Service, Eduardo Ordax, principal AI Go To Market, ha hecho un alegato a la exponencialidad del crecimiento de la Inteligencia Artificial en estos tiempos en comparación con la baja capacidad humana para comprender parámetros exponenciales. En esta línea, ha afirmado estar "seguro" de que se alcanzará "un nivel de inteligencia superior al humano".

Mar Vaquero ha recogido el guante de Ordax y ha destacado la "exponencialidad" en el crecimiento tecnológico aragonés desde que nació 'The Wave', lo que ha permitido a la comunidad crecer en el sector y posicionarse "en la cresta de la ola". Para concluir, Vaquero ha recordado que Aragón tiene todo lo necesarios para fomentar la inversión: "recursos, propósito, capacidad de optimismo y de trabajar conjuntamente y la oportunidad de participar en el futuro inminente".