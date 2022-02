Aragonès pide a Sánchez "generar confianza" en la mesa de diálogo si quiere ser reelegido

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que su reelección como presidente en la próxima legislatura dependerá del independentismo, por lo que le ha pedido "generar confianza" en la mesa de diálogo si quiere ser de nuevo jefe del Ejecutivo.

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha defendido que Sánchez es presidente porque el independentismo ha estado fuerte y ERC acordó con él su investidura, por lo que ha advertido de que, "si de cara al futuro él quiere continuar ejerciendo responsabilidades en el Estado, sabe que deberá volver a hablar y llegar a acuerdos, y la mejor manera es generar confianza".

Aragonès ha sostenido que en los acuerdos de investidura para constituir a su Govern fijaron un margen para la mesa de diálogo que coincide con el final de la legislatura en el Estado, cuando "habrá que revisar" el estado de la negociación y analizar cómo avanzar.

Por eso, ha urgido a Sánchez a comenzar a avanzar tanto en el ámbito de cómo Cataluña puede decidir su futuro político, como en el "ámbito antirrepresivo", y ha asegurado que aunque se dilate la negociación no desparecerá la voluntad de la ciudadanía catalana de decidir en un procedimiento acordado y reconocido entre las dos partes.

El presidente catalán ha insistido en que Sánchez no tiene una "mayoría alternativa" a ERC para gobernar, ya que cree que lo intentó con la reforma laboral y solo lo logró con suerte gracias al error del diputado del PP Alberto Casero, pero ha añadido que la política también se debería guiar por valores y compromisos más allá de incentivos electoralistas.

"PUERTAS ABIERTAS" A JUNTS

Al ser preguntado por quién se cree la mesa de diálogo, ya que el Gobierno no quiere poner una fecha para la próxima reunión y Junts la critica, Aragonès ha contestado: "Me la creo yo porque alguien debe creer que hay soluciones", y ha subrayado que su papel debe ser abrir camino para que después el resto se una.

"Todo el mundo debe salir de su espacio de comodidad y de la trinchera de partido", y ha defendido que se debe hablar entre los que piensan diferente.

Así, ha reiterado que mantiene las "puertas abiertas" para que Junts se incorpore a la mesa de diálogo, aunque ha recalcado que la delegación que hay ahora mismo --formada únicamente por consellers de ERC-- ya representa a todo el Govern porque fue aprobada por el Consell Executiu.

CRÍTICAS A LA CONFERENCIA

Tras las críticas del secretario general de Junts, Jordi Sànchez, a la conferencia que pronunció Aragonès el lunes, el presidente catalán ha replicado que él no dijo en ningún momento que los indultos se habían negociado con el Gobierno central y ha apuntado que expresó lo mismo que en la comparecencia conjunta de todo el Govern cuando se anunciaron estos indultos en junio.

En este sentido, ha recriminado a Sànchez que los reproches sean solo públicos y que no lo haya llamado para aclarar esta cuestión: "Yo no he recibido ningún mensaje por parte del secretario general de Junts", y ha dicho que lo llamó el lunes por la mañana para explicarle los ejes generales de la conferencia, aunque Sànchez aseguró que no conocía nada del contenido del discurso.

Asimismo, ha relatado que, tras el tuit que hizo el expresidente Carles Puigdemont criticando que Aragonès hiciera referencia en la conferencia a que se debían retirar la causa contra él y el resto de dirigentes en el extranjero, lo llamó y le aseguró que no tenía intención de "negociar en su nombre" su situación judicial.

"Creo que entendió la aclaración", y ha argumentado que esta debe ser la manera de hacer las cosas para abandonar los reproches y las discrepancias públicas entre el independentismo.

EVITAR MÁS CASOS JUVILLÀ

Preguntado por cómo se pueden evitar más casos como el de la retirada del escaño del exdiputado de la CUP Pau Juvillà, Aragonès se ha mostrado partidario de modificar la Loreg para que la JEC no pueda ejecutar una inhabilitación hasta que no haya sentencia firme, algo que, según él, este órgano puede hacer desde una reforma que se hizo "para luchar contra el terrorismo".

Además, ha señalado que cuando habló con la presidenta del Parlament, Laura Borràs, sobre esta cuestión hizo "una reflexión muy genérica" de que si ella se plantaba ante la JEC debía ocurrir lo mismo en otros ámbitos y él le contestó que el Govern ya va defendiendo su posición en cada situación, pero no ha querido entrar a valorar la gestión de Borràs porque respeta la división de poderes.