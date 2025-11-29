Armengol apuesta por la contratación en origen ante el envejecimiento de Europa y la explosión demográfica en África

Archivo - La presidenta del Congreso, Francina Armengol - CONGRESO - Archivo

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha instado este sábado a impulsar acuerdos de migración circular y de contratación en origen en un momento en el que se está produciendo una "explosión demográfica" en África y Europa está envejeciendo.

Armengol ha lanzado este mensaje durante su intervención en el Foro Económico y Cumbre de presidentes de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo en El Cairo (Egipto). En su intervención, la presidenta de la Cámara Baja ha enfatizado la importancia de apostar por una mayor integración del mercado euromediterráneo, mediante asociaciones "amplias" entre países de la orilla norte y sur del Mediterráneo.

En opinión de la presidenta del Congreso, esa mayor integración se puede plasmar a través de un aumento de los intercambios comerciales, pero también mediante el desarrollo de programas educativos regionales e interregionales que permitan una mayor integración entre las dos orillas del Mediterráneo y que pueden constituir una inversión estratégica a medio y largo plazo.

Es en este punto donde Armengol ha remarcado que "la explosión demográfica en el continente africano unida al envejecimiento paulatino del continente europeo es una ocasión que es preciso aprovechar mediante acuerdos de migración circular y de contratación en origen".

En este escenario, la presidenta del Congreso ha apuntado que esa integración norte-sur pasa "inevitablemente" por promover el empleo juvenil, puesto que los jóvenes representan más de la mitad de la población en la región mediterránea. "Eso constituye un activo que hay que aprovechar", ha subrayado Armengol, quien ha señalado que una población joven activa "puede aportar muchísimos beneficios a todos los países de la región".

IGUALDAD PARA LAS MUJERES

A renglón seguido, Armengol ha hecho un llamamiento a prestar una atención específica al acceso de las mujeres al empleo y a cerciorar que las niñas tengan igual acceso a la educación secundaria y que los empleos de las jóvenes no se centren en trabajos domésticos y cuidados "no siempre remunerados".

"Hay que afrontar las distintas formas de violencia contra las mujeres como una barrera también para su incorporación al mercado laboral", ha argüido Francina Armengol durante su intervención en El Cairo.

Asimismo, ha llamado para solucionar la baja participación de las mujeres en áreas fundamentales que determinan el futuro de las sociedades y donde sin embargo la participación femenina "es siempre más baja", como la política, el progreso científico o tecnológico o la resolución de conflictos internacionales y la actividad de la diplomacia.

CONDENA DEL "GENOCIDIO" EN GAZA

La máxima autoridad de la Cámara Baja también ha denunciado en su discurso que la estabilidad y la paz en la región mediterránea se han visto "profundamente afectadas" por el conflicto en Oriente Próximo, el cual ha condenado por considerarlo un "genocidio" contra un pueblo gazatí al que le han privado de comida, medicamentos o la mínima ayuda humanitaria exigida por el Derecho Internacional.

Armengol ha recordado que España ha apoyado siempre la solución de los dos Estados y la iniciativa egipcia para la pronta recuperación y reconstrucción en Gaza, presentada en la Cumbre de El Cairo del pasado 4 de marzo. La presidenta ha querido destacar que la presión internacional a través de las vías diplomáticas "se ha demostrado útil" para conseguir el cese las hostilidades de Israel, el que Armengol sigue "con prudencia".

Para zanjar su discurso, Armengol ha felicitado a Egipto por su papel "protagonista" en la solución entre Israel y Gaza y ha enfatizado que desde los parlamentos y desde la asamblea a la que se ha dirigido, a la que pertenecen "tanto los israelíes como los palestinos", se puede aportar legitimidad democrática para llevar la opinión de las sociedades civiles y complementar la acción de los Gobiernos de los países de la Unión por el Mediterráneo.