Armengol llama a proteger la Constitución y no "bajar la guardia": "No nos creamos a salvo"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha llamado a "proteger" la Constitución de 1978 y a no "bajar la guardia" para defender la Carta Magna como lugar común de todos los españoles: "No nos creamos a salvo", ha avisado.

En su discurso en la celebración de la Constitución como la más longeva de la historia de España, Armengol ha reivindicado el pacto constitucional de la Transición que "transformó por completo" España y que permitió dejamos atrás la dictadura, implantar la democracia, establecer una monarquía y aprobar una Constitución.

"Desplegamos las libertades y los derechos que durante tanto tiempo habían sido cercenados, construimos un Estado del Bienestar, una España de las autonomías y fuimos, por fin, un país europeo que participaba de aquella comunidad, de aquel desarrollo técnico y social", ha añadido.

UNA DEMOCRACIA PLENA

A su juicio, "lo que entonces supuso la heroicidad colectiva de una sociedad por muchos años silenciada, lo que hace casi 50 años era una democracia nueva, quizá temblorosa en sus reajustes, osada sin duda, pero inexperta, hoy es un referente, una de las democracias más sólidas del mundo actual, un modelo en Europa". "La Constitución de 1978 ha permitido, ni más ni menos, que la nuestra sea una democracia plena, capaz de adaptarse a las transformaciones que el paso del tiempo requiere", sostiene.

Armengol ha felicitado a las Cortes Constituyentes por alumbrar un texto "que estuviera al nivel de los profundos cambios que exigía una sociedad atenta y comprometida". "No lo tuvieron fácil, pero aquello se hizo. Y se hizo bien", ha elogiado, subrayando que el pueblo votó la Constitución en referéndum y "la inmensa mayoría dijo sí".

"Y ese sí, esa aceptación colectiva, es la que hoy sigue vigente, aceptando un texto que nos regula a todas y a todos y que ha durado más que ningún otro, pero, sobre todo, que ha supuesto el mayor periodo de avances democráticos de nuestra historia, la mayor transformación, el mayor progreso", sostiene.

En todo caso, recuerda que la Constitución "admite reformas" y, en ese sentido, opina que los valores constitucionales han de ser también "el motor" para seguir trabajando por "una sociedad aún más próspera, un país aún más moderno e igualitario". "Aún queda camino para cerrar algunas brechas: la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, una justa distribución de la riqueza, la solución verdadera a la profunda crisis de la vivienda o acercarnos a una descentralización eficaz y amplia", ha enumerado.

EL MUNDO COMÚN QUE CONOCÍAMOS ESTÁ EN CRISIS

Ahora bien, ha avisado de que el llamado "mundo común" está en crisis y que en la actualidad "la erosión institucional es palpable e innegable", por lo que aconseja "no creerse a salvo": "No nos engañemos, nuestra fortaleza democrática, que ha soportado duros embistes y que se erigió en equilibrio a pesar de las tensiones, ha de seguir sosteniendo y permitiendo nuestra convivencia pacífica, nuestro Estado social y de Derecho, nuestra sociedad libre e igualitaria --alerta--. No bajemos la guardia. No caigamos en el ensimismamiento, no seamos los extremos de un cuerpo que da bandazos en el aire".

Según Armengol, toca "remar en la misma dirección" porque "el trabajo de asegurar nuestra democracia es un trabajo comunitario". "Lo fue hace casi cincuenta años. Lo es hoy, y lo será mañana --ha remachado--. Honremos esta Constitución, como hemos hecho hasta ahora, hagámosla efectiva, cumplámosla, protejámosla, durante muchos, muchos años".