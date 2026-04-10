Arranca la feria agroganadera y gastronómica de Los Palacios (Sevilla) con 200 empresas y 250 ganaderías

Inauguración de la XXX Feria Agroganadera y de la Gastronomía de Los Palacios y Villafranca - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XXX Feria Agroganadera y de la Gastronomía de Los Palacios y Villafranca ha celebrado este viernes su inauguración, pues tiene prevista puesta en marcha hasta el día 12 de abril en el recinto ferial de la localidad. Así, cuenta con tres décadas de trayectoria y espera un impacto económico de unos tres millones de euros.

Según ha informado la institución provincial en una nota, durante el acto, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha asegurado que la feria es "el mejor escaparate para proyectar la imagen de Sevilla y de Los Palacios y Villafranca, que está aprovechando como nadie sus oportunidades y sus fortalezas". Participan un total de 200 empresas, 250 ganaderías y 30 años de recorrido.

Por su parte, alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, ha agradecido el apoyo de la Diputación, así como de Prodetur, que está presente de nuevo con la marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla'. En la Feria Agroganadera de Los Palacios convergen la agricultura, la ganadería, la innovación, el comercio y la gastronomía, en aras de "reforzar la proyección territorial del sector primario y la industria derivada".

En el espacio de la institución provincial se podrán degustar y descubrir productos procedentes de los pueblos sevillanos. Desde los aceites y conservas tradicionales de Morón de la Frontera, como AOVE Ecológico La Choza del Abuelo y miel La Casilla, hasta los quesos artesanos de Quesos Mena, Torrelareina Quesos y Quesería Flor de Cazalla. También estarán presentes Ibéricos Reina de Los Ángeles y Embutidos El Romeral, mientras que los dulces y chocolates estarán representados por Chocolates Mamá Goye y la creatividad de Pepelnary y Productos La Soledad.

Por su parte, Capón de Galera y La Tomatería Palaciega serán las encargadas de brindar las hortalizas locales, acompañadas de Patatas Fritas Umbrete y Pringá La Venta. Completan la oferta las bodegas González Palacios y Solana de la Bernarda, junto a Cervezas Vandalia.

Además de su enfoque comercial, la feria mantiene actividades gastronómicas, exhibiciones ecuestres, actuaciones de flamenco y opciones de ocio familiar.