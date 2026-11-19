Arrancan las obras para ampliar el espigón fronterizo del Tarajal en Ceuta, con la llegada de los materiales en barco - GABRIELA SARDÁ NÚÑEZ - EUROPA PRESS

CEUTA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras para ampliar y reforzar el espigón fronterizo del Tarajal en Ceuta han comenzado este jueves con la llegada a la zona de un barco que transporta los materiales necesarios para empezar a ejecutar la intervención.

La embarcación, que salió de Algeciras, había atracado en la tarde del miércoles en el muelle de España y se ha desplazado esta mañana hasta el paso fronterizo, donde se desarrollarán los primeros trabajos.

La actuación se centra ahora en el espigón del Tarajal y continuará posteriormente en el de Benzú, según avanzó este miércoles el delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, quien ha visitado personalmente el espigón de Tarajal este jueves para conocer en detalle el inicio de las obras.

El proyecto busca reforzar la función fronteriza de estas infraestructuras frente a Marruecos, que también actúan como elementos de contención de las entradas irregulares por vía marítima.

La intervención se ejecutará en dos fases. La primera contempla la prolongación mar adentro de 15 metros lineales del espigón del Tarajal, divididos en tres tramos modulados y cimentados mediante pilotes. La estructura contará, además, con un cerramiento superior de malla antitrepa y peines curvos invertidos.

En una segunda fase, el proyecto permitirá prolongar otros 150 metros lineales mar adentro mediante la construcción de un dique vertical. La actuación, que comprende los trabajos en los espigones del Tarajal y Benzú, cuenta con un coste estimado de siete millones de euros.

Para acometer las obras, el Ministerio del Interior solicitó el correspondiente informe favorable a la Ciudad Autónoma, así como a otros organismos estatales, que han dado su visto bueno a la iniciativa.

La ampliación se produce después de la entrada masiva de personas migrantes registrada los días 30 y 31 de julio de 2026, que tuvo lugar precisamente por la zona del Tarajal y que podría haber alcanzado las 100.000 personas.