Arrimadas descarta un referéndum en Cataluña sobre el marco de convivencia como plantea Illa y rechaza más "cesiones"

Dice que la solución no es "dar más competencias" a la Generalitat y pide pensar también en los catalanes constitucionalistas

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha rechazado este viernes la propuesta del líder del PSC en el Parlament de Cataluña, Salvador Illa, de convocar un referéndum en esta comunidad sobre el "marco de convivencia" porque, a su juicio, sería continuar haciendo "cesiones al separatismo" y cree que esa no es la solución para Cataluña.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Arrimadas ha afirmado que el PSC "va a decir en cada momento lo que necesite", tras sus "mentiras" antes de las elecciones autonómicas, como que Illa se presentaría a una sesión de investidura aun teniendo enfrente una mayoría parlamentaria independentista alternativa, que no intentaría hacer un gobierno tripartito con Esquerra o sin "decir claramente" que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende "indultar a los golpistas", los condenados por el proceso independentista de 2017.

Asimismo, ha indicado que el PSC "defendió un referéndum de independencia" en Cataluña "hasta que cambió de posición hace bien poco". Por tanto, cree que "la solución no va a venir del PSC" y de "no entender que más cesiones al separatismo" no resuelve la cuestión de fondo.

Illa declaró el jueves que en Cataluña se podría celebrar un referéndum sobre el "marco de convivencia" para que los ciudadanos se pronuncien sobre el pacto que se alcanzase en una mesa de negociación entre los partidos catalanes con representación parlamentaria, siempre que no sea para votar sobre la autodeterminación. No descartó que lo que se someta a votación sea un nuevo Estatuto de autonomía.

EL SEPARATISMO "SE CRECE" SI SE LE DAN MÁS HERRAMIENTAS

La líder de Cs ha dicho comprender que "mucha gente bienintencionada" pensara durante décadas que "el separatismo iba a bajar" en Cataluña si "se le reconocían más cosas y se le daban más competencias". "Pero la experiencia nos ha dicho que no, que les das más herramientas y más fuertes se creen y más se crecen para hacer lo que quieran", ha señalado.

Si se ha demostrado que esa estrategia no es "la correcta", "¿por qué no empezamos a pensar en los constitucionalistas de Cataluña?", se ha preguntado, advirtiendo de que, utilizando los medios de comunicación públicos y con el "adoctrinamiento" en las escuelas, el independentismo sigue intentando ganar apoyo social.

En su opinión, eso es "lo que hay que atajar", pero no se va a resolver la situación en Cataluña si se opta por "volver a ceder" ante los partidos independentistas y por "humillar" a los catalanes que quieren seguir formando parte de España, los cuales se han sentido "abandonados" por la Generalitat y por el Gobierno central.

Arrimadas niega que la solución pase, como sostiene Sánchez, por ser "magnánimos y comprensivos" con los doce líderes políticos condenados por el 'procés' y conceder el indulto a quienes "dieron un golpe de Estado". En su lugar, ha pedido que esa actitud se muestre con los que sufrieron el 'procés' y que en Cataluña se hable de lo que une a los 7,5 millones de catalanes, como la educación, la sanidad, la economía o el empleo.

EN COLÓN HABRÁ VOTANTES DE PARTIDOS "MUY DIVERSOS"

Respecto a la manifestación del próximo domingo en la plaza de Colón de Madrid para exigir al Gobierno que no indulte a Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya y exvicepresidente de la Generalitat, y a los demás presos del 'procés', la diputada ha avanzado que habrá "centenares de miles de personas" que "votan a partidos muy diversos", incluidos "muchos socialistas".

"Todos los que creemos en la justicia y en la democracia nos vemos el domingo en Colón", ha afirmado. Cree que de esa forma transmitirán al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos que no están de acuerdo con "vender España a trozos" y reclamarán a Sánchez que "cumpla lo que prometió en campaña", cuando apostó por el cumplimiento íntegro de las penas, y no intente "pasar por encima de los jueces para dar privilegios a sus socios" separatistas.

Sobre la posibilidad de que Vox acabe patrimonializando la protesta de Colón, puesto que reclama su liderazgo y sostiene que el PP y Cs solo se han sumado porque están ellos, Arrimadas ha comentado que ella no se deja llevar por "los consejitos y relatos que hacen otros" y ha pedido "salir de las dinámicas de los partidos y pensar más en la ciudadanía".