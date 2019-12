Arrimadas dice que la universidad pública debería honrar a las víctimas de ETA, "no ser altavoz de sus verdugos"

Actualizado 10/12/2019 19:05:09 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha criticado que la Universidad del País Vasco haya permitido este martes una charla del ex preso de ETA José Ramón López de Abetxuko y ha afirmado que las instituciones públicas deberían "homenajear" a las víctimas de la banda terrorista y "no ser altavoz de sus verdugos".

"Envío todo mi cariño a las víctimas de ETA, y muy en especial a los familiares de Jesús Velasco y Eugenio Lázaro, en cuyos asesinatos participó el etarra López de Abetxuko. Instituciones públicas como la

Universidad del País Vasco deberían homenajear a las víctimas, no ser altavoz de sus verdugos", ha escrito en Twitter.

Junto a su mensaje, Arrimadas ha publicado un vídeo con las declaraciones que Casilda Chico Velasco, nieta de Jesús Velasco Zuazola, jefe de Miñones de Álava y víctima mortal de López de Abetxuko, ha hecho antes de que comenzara la conferencia en el campus de la UPV/EHU de Vitoria.

RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS

Chico Velasco ha recordado a su abuelo, al que no llegó a conocer, y a la otra víctima mortal de López de Abetxuko, el comandante del Ejército e inspector jefe de la Policía Municipal de Vitoria Eugenio Lázaro Valle.

Abetxuko y Txema Matanzas --otro ex recluso de ETA-- "les contarán a los estudiantes de esta universidad que ellos no son los malos, pero yo les digo que sí, que por culpa del terrorismo de ETA no he conocido a mi abuelo, que han llenado España de viudas, de padres sin hijos y de hijos sin padres", ha señalado.

Además, la nieta de Jesús Velasco ha asegurado que "esta es una historia de buenos y malos, de víctimas y asesinos", y que "en una sociedad libre y sana, un terrorista no puede ser ejemplo de nada ni referente de nadie".