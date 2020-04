Arrimadas envía a Sánchez una propuesta para pactar medidas sanitarias, económicas y de protección social

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos y portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, ha enviado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un documento con una propuesta para concretar los pactos de reconstrucción nacional frente al coronavirus, de manera que el Ejecutivo, la oposición, los agentes sociales y las comunidades autónomas negocien las medidas sanitarias, económicas y de protección social necesarias para afrontar esta crisis.

Así lo ha explicado Arrimadas en una rueda de prensa telemática, donde ha señalado que ya han pasado diez días desde que habló con Sánchez y este asumió la necesidad de impulsar ese pacto, y desde entonces no ha tenido más noticias por parte del Ejecutivo.

"Espero que el presidente del Gobierno coja el guante, que nos llame y se ponga manos a la obra", ha manifestado, subrayando que "no hay más tiempo que perder". "No nos centremos en las palabras, sino en los hechos, y no nos centremos en las fotos, sino en los acuerdos", ha añadido.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)