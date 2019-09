Arrimadas insiste en que Cs y PP irán por separado al 10N, pero garantiza trabajar por un Gobierno si suman en escaños

Actualizado 24/09/2019 16:44:21 CET

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha asegurado que su formación y el Partido Popular irán por separado a las elecciones del 10 de noviembre a pesar de la propuesta de la formación de Pablo Casado de ir juntos bajo la coalición 'España Suma', aunque no ha descartado esta opción después de los resultados de los comicios si la suma de ambos da para formar Gobierno.

"Tenemos que sumar sin duda con el PP, pero más allá de lo que quiera o necesite el PP creo que hay que hacerlo de una manera más inteligente que es que cada uno defienda su proyecto y sin movilizar a nuestro electorado mezclándolo todo", ha señalado Arrimadas en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, donde ha destacado que su formación va a ir "a por todas" al 10N con su propio proyecto.

Sin embargo, ha resaltado que si los resultados de ambos partidos tras de las elecciones permiten sumar los suficientes escaños para formar un Gobierno central, Ciudadanos "garantiza" que va a trabajar junto con el partido de Pablo Casado para que "en un mes tengamos Gobierno" en España y se pueda "echar a Sánchez de La Moncloa".

Pero hasta entonces, la dirigente de Ciudadanos ha insistido en que van a ir por separado para "no ponérselo fácil" al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que "está deseando" que PP y Cs se alíen para ir juntos en las urnas porque es "la única" manera que tiene el socialista para intentar "resucitar" España.

"Sánchez está deseando, está poniendo velitas para que hagamos un 'España Suma' porque así él sería el ganador y el representante de la izquierda y tendría delante a los que él llama los fachas y la derecha, entonces no se lo vamos a poner tan fácil porque todo el mundo entiende que no le podemos hacer la campaña a un señor que queremos que salga de La Moncloa", ha puntualizado.

RESTA IMPORTANCIA A LAS ENCUESTAS

Preguntada por las declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, en las que dice que Ciudadanos debería plantearse la coalición de 'España Suma' porque las encuestas le dan resultados más bajos que los escaños conseguidos el pasado 28 de abril, Arrimadas ha asegurado que "en todas las elecciones se supone que nos va a ir mal" y después Ciudadanos consiguió en las últimas elecciones 52 escaños.

Por eso, desde su punto de vista, es mejor "mirar más los votos" obtenidos en los comicios que "en las encuestas interesadas". Además, ha destacado que "a nadie se le escapa" que la situación del PP en Cataluña es "muy complicada", al no conseguir grupo propio en los pasados comicios de mayo, y por eso el partido de Casado "necesita alguna operación de este tipo" para obtener representación en el Parlament.

Arrimadas ha insistido en que Ciudadanos va a ir con su proyecto individual al 10N ya que ha demostrado durante los últimos meses que "ha cumplido con su palabra" de no formar un Gobierno con Sánchez a pesar de que el líder de la formación naranja, Albert Rivera, "podía haber sido vicepresidente y no lo ha intentado siquiera".

A su juicio, no sólo han cumplido con su palabra del 'No a Sánchez', sino que además han cumplido con "la obligación" de poner una solución de Estado encima de la mesa "para evitar ir a elecciones". "Si Sánchez no quería ir a elecciones, nuestras tres condiciones eran bastante asumibles, pero no ha querido", ha especificado Arrimadas que ha animado a "todos los españoles" a ir a votar en noviembre para poder "sacar a Sánchez" de La Moncloa y "resolver los problemas de España que no pueden esperar más".

Por último, la dirigente naranja ha asegurado que la irrupción de Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón, a nivel nacional le "perjudicará más" a Unidas Podemos que a Ciudadanos, puesto que Más Madrid, o bajo el nombre con el que se presente la formación al 10N, está formado "por el número dos de Podemos". "Podemos es quien mejor podría explicar las consecuencias que puede tener para su electorado porque le perjudica más a ellos", ha concluido.