Arrimadas pide a Sánchez que deje la "propaganda" y explique las restricciones frente al Covid-19 tras el 9 de mayo

Reprocha al presidente que hable del plan de recuperación, que "no ha consensuado con nadie", sin detallar qué reformas llevará a Bruselas

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje la "propaganda" y explique qué restricciones se van a aplicar frente a la pandemia del coronavirus después del 9 de mayo, una vez finalice el estado de alarma, y qué reformas va a impulsar para la recuperación de España tras la crisis.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, donde Sánchez ha rendido cuentas respecto al estado de alarma y ha presentado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Arrimadas le ha acusado de ir a la Cámara a "hacer propaganda".

La propaganda "puede garantizar el futuro político de una persona o de un gobierno", pero "no llena la cuenta corriente de los españoles" y "no reforma España", ha indicado, subrayando que un proyecto de país "se construye con el país, no con Iván Redondo", el jefe de Gabinete del presidente.

Puesto que el Ejecutivo no tiene intención de alargar más el estado de alarma, la presidenta de Cs ha insistido a Sánchez en que asuma "en primera persona el control de la pandemia" y precise qué va a hacer para, a partir del 9 de mayo, "garantizar la seguridad sanitaria y la seguridad jurídica", dejando claro a los ciudadanos qué medidas concretas habrá que aplicar para limitar los contagios.

En este punto, también ha arremetido contra el PP por haber "cambiado 40 veces de criterio" sobre el estado de alarma y por las posiciones "contradictorias" que han adoptado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

VACUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

En relación con el proceso de vacunación, Arrimadas ha preguntado si se podrá mantener el ritmo previsto pese a los últimos acontecimientos con las vacunas de AstraZeneca y Janssen y ha instado al jefe del Ejecutivo a "asumir el liderazgo y la coordinación" para que haya unos criterios de inoculación "coherentes en toda España" y a promover un "plan de sensibilización" frente a "los bulos y los miedos" que han hecho que algunas personas rechacen vacunarse.

Otras cuestiones en las que ha incidido son la protección social frente a la crisis, criticando los retrasos en el pago del ingreso mínimo vital, aludiendo a las "colas del hambre" y preguntando qué ocurrirá cuando dejen de estar vigentes los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), y las quejas de comerciantes y hosteleros por no haber recibido aún ayudas directas.

Asimismo, la líder de Ciudadanos ha reprochado al presidente del Gobierno que hable de un plan de recuperación que "no ha consensuado con nadie y que ha vendido como propaganda nueve veces", sin detallar qué reformas va a presentar a la Comisión Europea.

Respecto a los fondos europeos que recibirá España, teme que el Ejecutivo aplique la "vergüenza" del "modelo Plus Ultra", la aerolínea que ha recibido una ayuda de 53 millones de euros pese a que "no cumple los requisitos" para ello, y el Consejo de Ministros acabe haciendo "lo que quiera con el dinero de los españoles".

SUBIDA GENERALIZADA DE IMPUESTOS

Arrimadas ha reclamado saber qué reformas va a llevar el Gobierno a Bruselas en ámbitos como la educación, la Justicia, el modelo laboral, las pensiones o la política fiscal y con quién las va a consensuar. En este contexto, ha criticado la 'ley Celaá', el plan para derogar la reforma laboral del PP y el "atropello" al Consejo General del Poder Judicial para "controlarlo aún más".

Sobre la reforma de las pensiones públicas, ha pedido al Ejecutivo que negocie con las fuerzas parlamentarias unos nuevos Pactos de Toledo y ha señalado la necesidad de garantizar las pensiones futuras fomentando la natalidad y reformando el mercado laboral para combatir la precariedad y la dualidad.

"Pero esto requiere consensos, acuerdos, trabajo, seriedad y sinceridad y ustedes no están por la labor", ha lamentado, abogando por dejar a un lado las "peleas bipartidistas", el "guerracivilismo" y la "propaganda gubernamental".

Por último, ha indicado que, en el ámbito fiscal, el Gobierno "quiere hacer lo de siempre", una "subida generalizada de impuestos", porque "no sabe reformar, gastar mejor, modernizar, luchar contra las duplicidades y la economía sumergida" y "no quieren hablar de las reformas".

