Arrimadas reprocha a Sánchez el pacto con Bildu a quien tacha de "auténticos hijos de ETA"

El presidente reclama que haga honor su condición de "liberal" y apoye sus nuevos impuestos, similares a los aprobados en Bélgica

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya llegado a un pacto con EH Bildu primero para llegar a La Moncloa y recientemente para sacar adelante la nueva Ley de Memoria Democrática y ha tachado a la formación vasca de "auténticos hijos de ETA".

Por otro lado, Sánchez ha reclamado a la líder naranja su apoyo a los nuevos impuestos anunciados este martes a la banca y a las empresas energéticas para que contribuyan con sus beneficios "extraordinarios" a paliar los efectos de la inflación en la ciudadanía. En este sentido, Sánchez le ha recordado que el Gobierno de Bélgica, liderado por un liberal, ha aprobado un impuesto similar al sector energético.

En su intervención este miércoles en el Debate sobre el estado de la Nación, Arrimadas le ha acusado de permitir que Bildu haya extendido el franquismo hasta el año 1983, en referencia a una moción incorporada la Ley de Memoria que lleva hasta ese año el reconocimiento a víctimas de violaciones de derechos humanos en la dictadura. "No tiene ideología, no tiene escrúpulos", ha espetado, al señalar que a Sánchez no le ha importado que esto pueda manchar al primer gobierno de Felipe González (PSOE).

AIZPURÚA CONDENADA EN 1984

"Es una pena que no lo haya extendido hasta 1984", ha apuntado Arrimadas, para señalar que ese año la actual portavoz de Bildu en el Congreso, Merche Aizpurúa, fue condenada "por apología del terrorismo" por utilizar "un panfleto proetarra" para ensalzar a los terroristas, ha señalado.

Así, ha indicado que aunque Sánchez nunca tendrá "escrúpulos" y Bildu nunca tendrá "ética" los españoles nunca van a perder la memoria a pesar de esta "infame" ley, según la ha calificado. A renglón seguido, Arrimadas ha señalado que habla en nombre de una mayoría de españoles al señalar que la portavoz de Bildu, Merche Aizpurúa, "y sus compañeros de Batasuna" seguirán siendo "unos auténticos hijos de ETA", según ha espetado.

En la misma línea, la líder de Ciudadanos le ha reprochado que pacten la ley de "desmemoria", según la ha tachado, en la misma semana del 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco y ha sostenido que lo único que tiene que decir Bildu de la Transición es "que confiesen los centenares de asesinatos sin resolver", ha lanzado.

Además, le ha afeado que se vaya a ir del debate sin dar explicaciones sobre cómo ha sido capaz de llegar a la Presidencia del Gobierno con los apoyos que dijo que no iba a utilizar. "Su problema es que no tiene ideología, hace lo que sea para conseguir sus objetivos, en campaña dice que no se apoyará en Bildu y que se va a cargar el Ministerio de Defensa, luego hace todo lo contrario y le da igual", ha manifestado.

ACUSA A CIUDADANOS DE ENFRENTAR A LAS VÍCTIMAS

De su lado, Pedro Sánchez ha acusado a Arrimadas de tratar de enfrentar a las víctimas de ETA con las del franquismo y le ha reprochado que critique el citado acuerdo con Bildu pero mientras estaban en el Gobierno de Andalucía no modificaran una ley de memoria democrática autonómica "que va hasta 1982", según ha apuntado. "No dijeron nada ni la cambiaron", ha respondido.

Además, Sánchez ha calificado como "viles" los crímenes de la banda terrorista ETA, pero ha recordado que hace 10 años que desapareció. "ETA ya no existe, tengo una mala noticia que decirle a usted y a la bancada de la derecha", ha indicado.

Sánchez además le ha pedido respeto para él y para el PSOE, una organización con 140 años de historia, que ha traído muchas cosas buenas para España antes de la dictadura, después en el exilio y finalmente en democracia. Al mismo tiempo ha recordado que España es el país después de Camboya con mayor número de desaparecidos forzosos y por tanto el Gobierno va a llevar a cabo ese compromiso de encontrar los cadáveres de muchos familiares que aún están sin localizar.

QUE EL SECTOR PRIVADO TAMBIÉN CONTRIBUYA

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo ha preguntado a Arrimadas si va apoyar los impuestos a la banca y a las compañías energéticas anunciados este martes por el propio Sánchez en su primera intervención en el Debate. Así, ha recordado que un Gobierno liberal en Bélgica ha aprobado una reforma fiscal en el mismo sentido. "No se si va apoyar o no" los nuevos tributados, ha cuestionado.

En esa misma línea, Sánchez ha pedido que se posicione y diga si está de acuerdo con pedir al sector privado que contribuya con los beneficios extraordinarios que está obteniendo a causa de la actual situación económica cuando reclaman al Gobierno que devuelva a los ciudadanos los ingresos extra que está obteniendo por la inflación.