Arzalluz cree que Emilio Guevara no es capaz de "acatar la disciplina" de un partido

Actualizado 27/01/2006 12:06:41 CET

BILBAO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente del EBB del PNV, Xabier Arzalluz, afirmó hoy que el abogado Emilio Guevara no es capaz de "acatar la disciplina" de un partido, en referencia al hecho de que el ex militante de la formación jeltzale haya anunciado que deja la política activa, tras haberse presentado en las pasadas elecciones autonómicas vascas como cabeza de lista del PSE-EE por Alava.

En declaraciones a Radio Indautxu-Herri Irratia, Arzalluz aseguró que "hay personas que no han nacido para vivir organizados en una disciplina como es un partido", en alusión a Guevara, que se había afiliado al PNV en 1977, para abandonar la militancia en 1992 y para regresar en 1999. En 2002 fue expulsado, de forma definitiva, del PNV por sus críticas al entonces presidente del EBB, al que calificó de "radical y fundamentalista".

Tras abandonar la formación jeltzale, el abogado alavés se integró, como independiente en las listas socialistas en las elecciones municipales y forales de 2003, para encabezar en abril de 2005 la candidatura del PSE-EE en Alava.

Xabier Arzalluz dijo que Guevara es "la antípoda de lo que puede ser un socialista hoy". "Le conozco y no tiene una forma de ser como para acatar una disciplina, que, muchas veces, supone renunciar a cosas que uno piensa", concluyó.