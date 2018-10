Ascó.- CDC desmiente al alcalde de Ascó y dice que Mas le advirtió deque rechazarían el almacén nuclear en Cataluña

Actualizado 27/01/2010 12:52:46 CET

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general adjunto de CDC, Felip Puig, reprochó hoy los titubeos y la "falta de liderazgo" del presidente de la Generalitat catalana, José Montilla, ante el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, y afirmó que cuando el alcalde de Ascó, Rafael Vidal (CDC), les informó de su candidatura, "no hubo aceptación" y se le advirtió de que la formación actuaría como lo está haciendo. CDC prevé ahora expedientarle.

Puig hizo estas declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press después de que Rafael Vidal, alcalde de Ascó, haya declarado que contaba con la aceptación tanto de Montilla como de Mas para presentar la candidatura al almacén nuclear cuando en 2008 les comunicó su intención. El dirigente de CDC aseguró que respetaron la decisión del alcalde, pero Artur Mas le expuso que es una infraestructura que no debe instalarse en Cataluña.

Afirmó que si hubiera estado en el lugar del alcalde "muy probablemente" hubiera hecho lo mismo, pero "es evidente que entra en contradicción" con la posición convergente para Cataluña, por lo que le abrirán un expediente informativo.

Puig dijo que le advirtieron de que sería una decisión que generaría conflictividad social y le pidieron que consiguiera unanimidad en la localidad y el apoyo del gobierno catalán. "No hubo aceptación sin advertirle que actuaríamos como estamos haciéndolo", dijo.

Aseguró que el problema en la adjudicación del ATC ha sido que no ha habido consenso, diálogo ni capacidad de liderazgo. "No se ha buscado un cierto pacto político alrededor de la energía, uno de los temas estratégicos más importantes", añadió.

Reprochó que Montilla "no solo ha titubeado, sino que no ha sido sincero desde el principio", ya que como ministro de Industria impulsó el proceso y conocía las intenciones de Ascó. Dijo que ese "titubeo" se manifiesta cuando los socialistas en 2008 no se posicionan claramente ante la instalación, "en una posición de verlas venir".

Lamentó que la voz del presidente de la Generalitat no se haya oído hasta que sus socios de gobierno "le han amenazado", y criticó su "falta de liderazgo una vez más".