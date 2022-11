Asens afirma que el liderazgo de Díaz es incuestionable y respeta a Iglesias pero pide no caer en críticas ni reproches

Recalca que aún falta la confirmación definitiva para asegurar que Díaz es candidata y alerta del error que sería la división

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado que "nadie cuestiona el liderazgo" de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y se ha mostrado conciliador al subrayar también que las opiniones del exlíder Pablo Iglesias sobre la relevancia de Podemos dentro de la izquierda deben ser "respetadas".

"No nos podemos permitir críticas o reproches a ningún compañero del espacio. Nadie sobra y todos somos necesarios", ha subrayado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, cuestionado por el cruce de mensajes entre Iglesias y Díaz durante los últimos días. Y ha defendido que el espacio a la izquierda del PSOE requiere unidad y reconfigurarse para volver a atraer a gente que se alejó de Unidas Podemos, en lugar de caer en la equivocación de dividirse.

El exvicpresidente subrayó el domingo su apuesta por la confluencia de Podemos y Sumar, la plataforma que impulsa Díaz, pero advirtiendo de que la formación tiene que ser respetada como formación fundamental en la izquierda y urgió a la vicepresidenta a aclarar pronto si va a ser candidata, quien además debe sus logros en Trabajo a este partido que luchó para que fuera ministra.

Ayer Díaz dijo que no le debe "nada a nadie y que no se va a distraer en responder a las palabras del exlíder de Podemos, recalcó que Sumar "no es complemento de nadie" y que esta dispuesta a "dar un paso adelante" porque la plataforma es "imparable".

HAY QUE APRENDER DE LOS ERRORES DEL PASADO

Sobre si esa disposición de Díaz a avanzar implica que ya anuncia su candidatura a las elecciones generales, Asens ha opinado que aún falta el "sí definitivo" y una "confirmación" por parte de la vicepresidenta, pues solo habló de disposición.

En cuanto a la tensión surgida, Asens ha optado por rebajarla al decir que, como presidente del grupo parlamentario, no puede hacer "reproches ni críticas" a ningún compañero y receta ser "generosos, humildes" y "respetuosos" con todo el mundo.

También ha advertido de que hay que aprender de los "errores del pasado" que el conjunto de la izquierda ha cometido, porque sus adversarios de Unidas Podemos les quieren "divididos" cuando necesitan "lo contrario", "ser más y sumar más".

En cuanto a su valoración por la irrupción de Iglesias en el debate sobre la confluencia, el dirigente de En Comú Podem ha subrayado que ha sido un "dirigente clave" y que sin su contribución en el pasado no existiría ahora Unidas Podemos. Por tanto, Asens respeta sus opiniones que forman parte de la pluralidad del espacio confederal, desgranando eso sí que las opiniones que él tenga que expresar las hará en los órganos internos.

SUMAR NO ES UN PARTIDO POLÍTICO

También ha rechazado que Sumar sea un "partido político", como ha deslizado la dirección de Podemos, y que ahora únicamente es un proceso de escucha ciudadana, cuyo principal protagonista es Díaz, y que es normal el grado de "indefinición" de un movimiento que está en un proceso incipiente y del que no se sabe en qué se convertirá.

"De momento es lo que es y en el futuro dependerá del proceso de escucha", ha agregado Asens para aclarar que no se está hablando de "listas" ni en fase de construcción "electoral" en relación a Sumar, sino de algo "previo"

Finalmente, ha respaldado la iniciativa de la vicepresidenta porque se necesita reconectar con "mucha gente" que, por un motivo u otro, se ha ido desconectando de la política en general y del espacio confederal en particular.