Asens afirma que el TC fue el origen del problema en Cataluña y que ahora "puede ser la solución"

El dirigente de En Comú Podem y negociador de Sumar con Junts, Jaume Asens, ha afirmado hoy que "el Tribunal Constitucional ha sido el origen del problema y ahora, en cambio, puede ser la solución" para Cataluña, en alusión a la sentencia del TC del 2010 contra la reforma del Estatut y a la aprobación de una eventual ley de amnistía.

En una entrevista de La 2 y Ràdio 4 este martes recogida por Europa Press, ha dicho que el PSOE es "muy diferente al Partido Socialista de Felipe González" al atreverse a hacer cosas que parecían inimaginables hace un tiempo, en referencia a los indultos y la reforma de la sedición.

Por eso, considera que la amnistía es ahora "el paso natural, el paso coherente después de lo que se ha hecho en la anterior legislatura", y cree que debería tener efecto en los líderes y también en la base.

Además, ha afirmado que "mientras haya una relación bilateral es evidente que desaparece la tentación unilateral", después de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont dijera la semana pasada que su partido no renuncia a la unilateralidad.

En su opinión, ahora "hay un Gobierno que está en disposición de dialogar, que no es una pared", lo cual considera un cambio sustancial de guión. No obstante, ha rechazado la posibilidad de un reconocimiento de la legitimidad del 1-O por parte del presidente en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, y ha añadido que no es "un sentido mayoritario de la sociedad catalana".

RELATO "GRANDILOCUENTE" DE LA ANC

Ha criticado el discurso de la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, en el acto de la Diada de Cataluña por ser uno de los "relatos épicos, grandilocuentes" que acaban reforzando el status quo, en sus palabras.

También ha reiterado la preocupación de su partido respecto a la negociación de los socialistas con Junts para la investidura, que avisa de que no ha empezado, y lo ha atribuido a que "el PSOE considera que es el momento de Feijóo" y que su momento comenzará una vez fallido el intento de investidura del candidato popular.